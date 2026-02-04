Lo que pidió Clara Brugada al Cruz Azul para los terrenos del estadio y dónde estará

La directiva del Cruz Azul encabezada por Víctor Velázquez dio un paso definitivo en la construcción del estadio y tuvo una reunión con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada para definir detalles del proyecto.

El principal factor es el de la zona en que se edificará. Según se pudo constatar con fuentes informantes se manejan ya únicamente dos alcaldías en la ciudad: Azcapotzalco e Iztapalapa.

De estas dos, Azcapotzalco apunta a la delantera con la parte de Refineria, en donde puede construirse un gran inmueble que en su primera proyección estaría destinado a 45 mil espectadores con una posibilidad de ampliarse en el futuro.

La Jefa de Gobierno está abierta a escuchar los detalles del proyecto y tiene interés en que la construcción no quede únicamente como un sitio deportivo y de espectáculo, sino que se vincule con la ciudadanía.

El presdiente de Cruz Azul Víctor Velázquez se reunió con Clara Brugada. @victor_velran

Por ende, una de las condiciones es que no sólo se haga el estadio como tal, sino que se construya un complejo deportivo y cultural que funcione como catalizador para la zona que se vaya a llevar el proyecto definitivo.

La idea es que Cruz Azul, que por obvias razones de la cementera se encargara de todo el proyecto, haga también sitios deportivos abiertos a la comunidad como canchas de basquetbol, futbol, centro acuático, canchas de voleybol y espacios de esparcimiento y recreación para personas de la tercera edad.

Cruz Azul está dispuesto a hacerlo con la condición de que se maneje todo bajo el concepto de 'Azul' para que el estadio y las canchas aledañas en las que por supuesto habrá de futbol, tengan una vinculación con el eje axial que será el estadio.

UN SUEÑO MUCHOS AÑOS ESPERADO

Desde hace muchos años atrás, en la administración de los hermanos Álvarez Cuevas, se persiguió la construcción de un estadio, misma que siempre se vio interrumpida por la dirficultad de llegar a un acuerdo con las autoridades capitalinas para hacerlo.

En esta ocasión, Víctor Velázquez parece haber subido el peldaño que faltaba para concretarlo y con ello, lograr por fin que la afición cementera deje de ser nómada y se sienta orgullosa de que su equipo, tiene casa.