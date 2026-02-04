Cruz Azul va en serio para construir su estadio. Se reunen con Clara Brugada.

El sueño de ver a Cruz Azul con casa propia vuelve a tomar fuerza, esta vez, con señales que invitan al optimismo. Víctor Velázquez, presidente del club cementero, sostuvo una reunión con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, un encuentro que encendió las alarmas y la ilusión de la afición celeste ante la posibilidad de que, por fin, el proyecto del nuevo estadio comience a tomar forma.

Aunque no se revelaron detalles oficiales sobre los temas abordados, todo indica que la charla giró en torno a la construcción del próximo estadio de Cruz Azul, una asignatura pendiente que se ha prolongado por décadas. La urgencia es clara: desde su salida del Estadio Azteca debido a las remodelaciones rumbo al Mundial de 2026, La Máquina ha tenido que vivir como equipo itinerante, jugando como local en el estadio Ciudad de los Deportes, el Olímpico Universitario y hasta el Cuauhtémoc, de Puebla.

En medio de este escenario, ha trascendido que el club cuenta con un presupuesto aprobado para la edificación del inmueble. El gran dilema, por aghora, sigue siendo la ubicación. El Velodromo de la Magdalena Mixhuca aparece como una de las opciones más viables, aunque también se han puesto sobre la mesa zonas como Xochimilco y Tlalpan.

Cruz Azul sigue en planes de tener estadio propio. Mexsport

EL ESTADIO SIN FIN

La historia del estadio celeste ha estado marcada por intentos fallidos y rumores constantes. En 2017, la firma Kontrast filtró imágenes de lo que supuestamente sería la nueva casa de Cruz Azul, versiones que el club desmintió de inmediato. Ese mismo año, Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno capitalino, confirmó haber revisado un proyecto ejecutivo junto con directivos del equipo, en el que Iztapalapa figuraba como una opción real. Aquella propuesta contemplaba no solo un estadio, sino un complejo deportivo integral.

En 2019, las versiones continuaron y apuntaron hacia Tlalnepantla como posible sede. Incluso autoridades municipales confirmaron acercamientos con la directiva cementera para analizar la viabilidad del proyecto.

Finalmente, en 2023, Víctor Velázquez reveló que la inversión estimada para la casa celeste sería de alrededor de 350 millones de dólares, aunque sin una sede definida ni un proyecto final. La reciente reunión con Clara Brugada podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en una historia que Cruz Azul y su afición esperan cerrar con final feliz