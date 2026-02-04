¿Cuál frío? Cruz Azul le da repasón al Vancouver y gana con autoridad el juego de ida

En Vancouver no hubo frío que congelara a Cruz Azul. La Máquina se plantó con autoridad en Canadá y regresó con una victoria contundente de 3-0 sobre el Vancouver Whitecaps, un resultado que lo deja con medio boleto en la mano rumbo a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup, aunque también enciende una alarma silenciosa: el desgaste empieza a pasar factura en un plantel corto.

Desde el silbatazo inicial, el equipo de Nicolás Larcamón asumió el protagonismo. Presión alta, circulación rápida y amplitud por las bandas marcaron el tono del encuentro. La ausencia de Jorge Sánchez, quien abandonó la concentración para viajar a Grecia y firmar con el PAOK Salónica, obligó a reajustar el esquema, y Amaury Morales tomó la banda derecha con desparpajo y personalidad.

Cruz Azul no tardó en reflejar su dominio en el marcador. Al minuto 22’ Gabriel Toro Fernández apareció oportuno tras un rebote dentro del área y mandó el balón al fondo de las redes para abrir el camino. El gol asentó a La Máquina, que durante más de media hora fue dueña absoluta del balón y del ritmo del partido.

Agustin Palavecino en una jugada en Vancouver mexsport

Cuando el primer tiempo agonizaba, el propio Fernández probó de larga distancia. Callum Irving alcanzó a rechazar el disparo, pero Amaury Morales llegó atento para empujar la pelota y firmar el 2-0, respondiendo a la confianza del cuerpo técnico.

En el complemento, Cruz Azul mantuvo el control. Una jugada colectiva bien elaborada dejó a Agustín Palavecino mano a mano con el arquero, y el mediocampista no falló para decretar el 3-0 definitivo.

Para ponerle más sabor, el cierre tuvo un momento de tensión cuando el árbitro marcó penalti por una barrida de Jorge Rodarte sobre Thierno Bah, pero tras la revisión en el VAR, la falta fue anulada.

Fans del Azul durante su visita en Vancouver Mexsport

Con el trabajo hecho, Cruz Azul volverá este jueves a México para recuperar piernas previo al duelo del sábado ante Toluca. Mientras tanto, la directiva sigue contra el reloj: a cinco días del cierre de mercado, la necesidad de refuerzos ofensivos es cada vez más urgente.