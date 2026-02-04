“Soy guapo, igual que Beckham”: Raphael Veiga derrocha actitud en América

El refuerzo de lujo de las Águilas del América arribó a Coapa con la mejor actitud. El brasileño Raphael Veiga reveló su gusto por el legado de un par de leyendas del deporte que portaron el dorsal 23: el inglés David Beckham en el futbol y el estadounidense Michael Jordan en el basquetbol.

En una entrevista con TUDN, Raphael Veiga bromeó al hablar de uno de sus referentes del futbol internacional, el exfutbolista David Beckham.

“Sí, sí, soy guapo, igual que Beckham”, lanzó el atacante sudamericano entre risas.

Veiga usará el dorsal 23 con las Águilas del América, un gusto que también atribuye al exbasquetbolista Michael Jordan.

“La verdad es que siempre me gustó ver a Jordan con el 23. Hubo una época en su carrera que Beckham usaba el 23, cuando regresé del Atlético al Palmeiras, ya estaba ese número disponible, quise usarlo, después todo lo que yo viví, toda mi historia fue con ese número el 23, es mi número, me dio suerte y quiero seguir con él”, confesó.

Raphael Veiga, brasileño de 30 años, nuevo jugador del América. Club América

Sobre su fichaje con el América, el procedente del Palmeiras reconoció que la decisión no fue sencilla por todo lo que dejaba atrás.

“Estoy muy feliz de estar aquí, desde mi llegada hace tres días atrás he sentido el cariño de los fans, así que estoy muy feliz por estar en un club tan grande como éste. Es difícil salir del Palmeiras, los estadios llenos, todo lo que gané, los amigos que hice, es mi familia, está del lado de São Paulo, los amigos, así que lo dejé todo para venir acá donde todo es nuevo para mí, pero con un deseo muy grande de ganar y hacer historia aquí”, se comprometió el mediocampista de 30 años.

El futbolista, medio punta y proyectado a cumplir funciones de creativo, para recuperar la dinámica que alguna vez tuvo el América con el chileno Diego Valdés, jugará con América en calidad de préstamo, pero cláusula de compra.

Su debut, según el técnico André Jardine, se estima sea el próximo sábado en el duelo del América ante Monterrey, en el estadio Ciudad de los deportes, por la quinta fecha del torneo Clausura 2026.