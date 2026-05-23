¿Qué número usarán los jugadores de México en el Mundial 2026?

México revelará su lista final para el Mundial 2026 el próximo lunes 1 de junio, sin embargo, existen números que se mantienen intocables de acuerdo a la jerarquía y tiempo que llevan vistiendo la playera del conjunto Tricolor; estos son los dorsales que ya cuentan con nombre y apellido de cara a la siguiente justa mundialista.

Javier Aguirre afina los últimos detalles para dar a conocer los 26 nombres que representarán a más de 120 millones de mexicanos a partir del jueves 11 de junio, cuando México haga su aparición ante Sudáfrica en la máxima justa desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

Uno de los grandes detalles -y problemas- que podrían llegar a presentarse es el número que estarán vistiendo los futbolistas en la Copa Mundial de la FIFA, ya que muchos de estos cuentan con un significado especial para los jugadores.

XI titular de México ante Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc; el Tri venció 2-0 a los africanos. Mexsport

En el Tri, de acuerdo con diversas voces que han estado en ese vestuario, el dorsal se elige de acuerdo a la jerarquía y tiempo que llevan en el combinado nacional, por lo que los juveniles deberán utilizar los dorsales que van sobrando; así lo expuso Miguel Layún durante una de las transmisiones de México rumbo al Mundial 2026.

Los dorsales ‘intocables’ en México para el Mundial 2026

Nada está escrito en piedra y un cambio de último momento podría modificar lo establecido, sin embargo, considerando las últimas convocatorias y su estancia en el Tri, estos son los jugadores y dorsales que estarían utilizando durante la siguiente justa mundialista, así como los que se mantienen desocupados.

Números sin dueño fijo en el Tri: 20, 21, 22, 24 y 26.

Jugadores sin dorsal definido: Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Guillermo Martínez y Armando Hormiga González.

1. Raúl Rangel (por la ausencia de Luis Malagón).

2. Jorge Sánchez.

3. César Montes.

4. Edson Álvarez.

5. Johan Vásquez.

6. Erik Lira.

7. Luis Romo.

8. Álvaro Fidalgo (ante la ausencia de Carlos Rodríguez).

9. Raúl Jiménez.

10. Alexis Vega.

11. Santiago Gimenez.

12. Carlos Acevedo.

13. Guillermo Ochoa.

Guillermo Ochoa es el futbolista con más experiencia en la presente convocatoria de la Selección Mexicana. Mexsport

*14. Marcel Ruiz.

15. Israel Reyes.

16. Julián Quiñones.

17. Orbelín Pineda.

*18. Luis Chávez.

19. Gilberto Mora.

20. -

21. -

22. -

23. Jesús Gallardo.

24. -

25. Roberto Alvarado.

26. -

* En caso de ser considerados en la lista final para el Mundial 2026.

BFG