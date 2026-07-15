"¡El que no salte es inglés!", afición de Argentina calla el himno de Inglaterra

Se sabía que el partido entre Inglaterra y Argentina por las Semifinales sería un encuentro de alto voltaje. La rivalidad histórica, el talento de ambas selecciones y la presión de una instancia decisiva auguraban un choque intenso tanto dentro como fuera del campo.

Antes de que rodara el balón, la afición hizo lo suyo. Durante el protocolo previo al partido, los hinchas argentinos presentes no dejaron que se escuchara el himno de Inglaterra.

Thomas Tuchel reacciona tras los canticos de la afición albiceleste REUTERS

Cada vez que sonaban las primeras notas del God Save the King, un rugido ensordecedor de la tribuna albiceleste tapaba por completo la melodía.

Los cánticos argentinos fueron implacables. “El que no salte es inglés” retumbó en todo el estadio de Atlanta, convirtiéndose en el verdadero sonido oficial de la previa.

La presión de la marea argentina fue tal que el himno inglés prácticamente desapareció bajo el clamor local. Fue una escena que quedó grabada en la memoria de todos los presentes y que reflejó el ambiente electrizante que rodeó este cruce de Semifinales.

La hinchada argentina, protagonista de la rivalidad

La hinchada argentina ha estado muy metida contra Inglaterra por la rivalidad histórica entre ambos países. Aquella final del Mundial 1986, el recordado “Mano de Dios” y el gol de Maradona a los ingleses siguen latiendo en la memoria colectiva.

A eso se suma el conflicto de las Malvinas, que añadió un componente emocional y patriótico que trasciende el futbol.

Esta vez, en la Semifinal, la afición volvió a demostrar que para ellos no se trata solo de un partido. La entrega, los cánticos y la hostilidad sonora hacia el rival fueron la expresión de un sentimiento arraigado que convierte cada Argentina-Inglaterra en algo más grande que un simple compromiso futbolístico.