VIDEO: Afición de Argentina, a golpes ¡Entre ellos mismos!

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en Semifinales del Mundial 2026 revive una de las rivalidades más cargadas de la historia del futbol.

Desde el polémico gol de la “Mano de Dios” en 1986 hasta este encuentro del Mundial 2026, cada choque entre ambas selecciones trasciende lo deportivo y se carga de simbolismo nacional.

Para los argentinos, este partido representa mucho más que una clasificación a la final: es una nueva oportunidad de revancha histórica contra un rival que despierta pasiones intensas por motivos deportivos y culturales.

Entre Maradona y Messi, siempre Argentina. Reuters

La pasión le gana a los argentinos y se agarran a golpes

Durante el tradicional banderazo argentino en Atlanta, la euforia previa al partido se transformó en violencia cuando barras de San Lorenzo y Huracán se enfrentaron a golpes en plena vía pública.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo grupos de hinchas con camisetas de diferentes clubes argentinos comienzan a forcejear y pelearse en una plaza con mesas de picnic.

Algunos empujones derivan rápidamente en corridas, golpes y lanzamiento de objetos. Mesas y tachos de basura son volteados mientras decenas de personas corren y se agreden en medio de la multitud.

La intervención rápida de la policía de Atlanta fue clave para separar a los bandos rivales. Agentes uniformados se meten en medio de la trifulca, detienen a varios involucrados y logran dispersar la pelea, aunque el clima de tensión se mantiene entre los presentes que filmaban y gritaban.

El incidente dejó en evidencia que, incluso entre compatriotas, la “cultura del aguante” puede derivar en episodios lamentables.

La afición de Argentina abarrota Atlanta previo a la Semifinal

Pese al incidente, la inmensa mayoría de los aficionados argentinos han convertido las calles de Atlanta en un mar de celeste y blanco.

Cientos de hinchas participaron del banderazo, ondeando banderas gigantes, cantando y creando un ambiente festivo en el centro de la ciudad.

La pasión albiceleste se siente en cada rincón de Atlanta, con miles de seguidores que llegaron desde diferentes partes del mundo para alentar a la Selección en esta semifinal clave.