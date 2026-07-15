Lokomotiv rechaza 8 millones de dólares de Cruz Azul por César Montes; la negociación continúa

El Lokomotiv de Rusia rechazó la primera propuesta presentada Cruz Azul por César Montes, valuada en aproximadamente ocho millones de dólares, debido a que considera que esa cifra no cumple con sus expectativas económicas.

De acuerdo con la información de 365 Scores, el rechazo no significa el final de las negociaciones. La Máquina mantiene el interés por el seleccionado mexicano y ya trabaja en una nueva propuesta para intentar convencer al conjunto ruso de desprenderse del futbolista.

El posible regreso de Montes a la Liga MX ha tomado fuerza después de su participación con la Selección Nacional de México en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que volvió a consolidarse como uno de los titulares habituales del equipo dirigido por Javier Aguirre.

César Montes tuvo una destacada participación con México en el Mundial. Mexsport

El Lokomotiv busca una cifra mayor por César Montes

Según el reporte de 365 Scores, Cruz Azul presentó una primera oferta cercana a los ocho millones de dólares, pero el Lokomotiv decidió no aceptarla al considerar que el valor del futbolista es superior.

La misma información señala que César Montes ya habría llegado a un acuerdo con el club celeste en cuanto a las condiciones salariales, por lo que el principal obstáculo para concretar la operación se encuentra en la negociación entre ambas instituciones.

El defensa mexicano tiene contrato con el Lokomotiv hasta el verano de 2029, situación que obliga a Cruz Azul a alcanzar un acuerdo económico con el club ruso para concretar el fichaje.

Pese al rechazo de la primera propuesta, la negociación sigue abierta. De acuerdo con el reporte, la directiva cementera prepara una nueva oferta con modificaciones en la estructura económica de la operación, incluyendo bonos y variables, con la intención de acercarse a las pretensiones del equipo europeo y mantener viva la posibilidad del traspaso.

César Montes tiene contrato con el Lokomotiv hasta 2029. Instagram: cjasib

El posible regreso de Montes al futbol mexicano

César Montes dejó la Liga MX a principios de 2023, cuando salió de Rayados de Monterrey para incorporarse al Espanyol de La Liga e iniciar su primera experiencia en el futbol europeo.

Después vistió la camiseta del Almería, también en La Liga, antes de incorporarse al Lokomotiv en septiembre de 2024.

Ahora, dos años después de su llegada al futbol ruso, el defensa podría estar cerca de regresar al futbol mexicano si ambas directivas logran llegar a un acuerdo.

Montes llega a este mercado de fichajes tras disputar una destacada Copa del Mundo con la Selección Mexicana. El "Cachorro" fue titular en cuatro de los cinco partidos del Tricolor y únicamente se perdió el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos frente a Corea del Sur por suspensión, tras la tarjeta roja recibida en el partido inaugural.