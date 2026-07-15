Argentina vs Inglaterra EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la semifinal del Mundial 2026

Min 32 Inglaterra pide amarilla

Nueva decisión polémica de Iván Barton Elfath. En esta ocasión, Enzo Fernández derribó a Jude Bellingham cuando el mediocampista inglés intentaba avanzar hacia el área argentina.

La jugada generó reclamos de los ingleses, que pedían una amonestación para el argentino. En la interpretación de varios, esta era una falta táctica que merecía tarjeta amarilla, especialmente porque Fernández ya había acumulado acciones al límite.