Argentina vs Inglaterra EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la semifinal del Mundial 2026
Argentina e Inglaterra se enfrentan por el último boleto a la final del Mundial 2026; Sigue en vivo el minuto a minuto, las alineaciones, los goles, las mejores jugadas y todas las incidencias del partido desde el estadio sede.
Casi cuatro décadas después del histórico duelo de México 1986, Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo. La semifinal del Mundial 2026 revive una rivalidad marcada por la Guerra de las Malvinas, el polémico gol de la "Mano de Dios" y el inolvidable "Gol del Siglo" de Diego Maradona
Nueva decisión polémica de Iván Barton Elfath. En esta ocasión, Enzo Fernández derribó a Jude Bellingham cuando el mediocampista inglés intentaba avanzar hacia el área argentina.
La jugada generó reclamos de los ingleses, que pedían una amonestación para el argentino. En la interpretación de varios, esta era una falta táctica que merecía tarjeta amarilla, especialmente porque Fernández ya había acumulado acciones al límite.
El partido sigue atrapado en una batalla física. Cada balón dividido se juega como si fuera el último y las faltas empiezan a marcar el ritmo del encuentro. Argentina está ganando muchos duelos individuales, con una presión intensa y una actitud de máxima concentración, pero queda la duda de si podrá sostener este nivel de desgaste durante los 90 minutos.
Leandro Paredes tiene un doble objetivo en esta semifinal: darle salida limpia al balón desde el mediocampo y desgastar a Jude Bellingham con una marca física e intensa, acompañada de presión constante para sacarlo de ritmo.
Los ingleses controlan la posesión, aunque cada intento por salir jugando se encuentra con una presión agresiva de la Albiceleste. El equipo de Lionel Scaloni incomoda cada recepción y obliga a Inglaterra a jugar bajo una presión constante.
Las seis victorias de Argentina en el Mundial de 2026 representan su racha de triunfos más larga en la historia del torneo. En cada uno de sus últimos cuatro partidos, también han marcado exactamente tres goles.
Simeone logra un tiro de esquina luego de una falta que cobró Messi.
El partido se juega con un ritmo frenético, pero las oportunidades escasean. Las constantes faltas y las disputas en la mitad de la cancha impiden que alguno de los dos equipos encuentre continuidad con el balón.
Enzo Fernández vuelve a aparecer con una cobertura impecable. El mediocampista argentino frena el avance de Djed Spence, uno de los jugadores más insistentes de Inglaterra en el arranque del partido.
Este partido representará su sexta semifinal de la Copa del Mundo, y Argentina ha superado cada una de sus cinco eliminatorias anteriores en esta fase del torneo, lo que supone el mayor porcentaje de éxito del 100% en la historia de la competición.
Enzo Fernández lee a la perfección la jugada y se barre en la frontal del área para bloquear el disparo de Anthony Gordon. Providencial intervención del mediocampista argentino para evitar el peligro.
Hasta el momento el partido tiene 12 faltas que han provocado que el partido no fluya.
Argentina busca su cuarta corona mundial. Sólo Brasil, con cinco títulos, y Alemania e Italia, con cuatro cada uno, superan a la Albiceleste en el palmarés de la Copa del Mundo. El más reciente campeonato argentino llegó en Qatar 2022, tras vencer a Francia en una inolvidable final decidida en penales.
Reece James llega tarde sobre Nicolás Tagliafico y comete falta. Argentina aprovecha para cortar el ritmo del partido y adelantar líneas.
Morgan Rogers desborda por la banda y supera a Nicolás Tagliafico. El inglés envía un centro raso al corazón del área, pero Alexis Mac Allister aparece a tiempo para desviar el balón y conceder tiro de esquina.
Lionel Scaloni está a 90 minutos de hacer historia. Si Argentina avanza a la final, se convertirá en el segundo técnico argentino en dirigir dos finales de la Copa del Mundo, después de Carlos Salvador Bilardo (1986 y 1990).
Inglaterra monopoliza la posesión en los primeros minutos. Los dirigidos por Thomas Tuchel intentan abrir la cancha con cambios de orientación y buscan profundidad por los extremos para romper el orden defensivo de Argentina.
Los miles de aficionados dentro del Atlanta Stadium se hacen sentir con cánticos. Durante le himno nacional de Inglaterra, no dejaron de cantar "el que no salte es un inglés"
Los Tres Leones alcanzan su cuarta semifinal entre Mundiales y Eurocopas desde 2018. Antes de ese año, sólo habían llegado a cuatro en toda su historia.
¡Rueda el balón en Atlanta! Argentina e Inglaterra comienzan la semifinal del Mundial 2026.
Jude Bellingham llevó a Inglaterra a las semifinales con un doblete frente a Noruega en los cuartos de final. El mediocampista llega como el jugador más determinante de los ingleses.
Se celebran la ceremonia de los himnos nacionales con un gran ambiente en Atlanta.
El duelo más recordado entre ambas selecciones dejó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona. Argentina ganó 2-1 y terminó conquistando el título.
Argentina e Inglaterra se han enfrentado cinco veces en Copas del Mundo. El balance es de dos victorias por lado y un empate que la Albiceleste ganó en penales en Francia 1998.