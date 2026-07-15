Chivas 'domina' la convocatoria del All Star Game 2026

Pese a no coronarse campeones en la temporada pasada, el Guadalajara se consolida como el equipo con los mejores jugadores individuales del balompié mexicano.

Esto quedó demostrado con la fuerte presencia rojiblanca en la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, y ahora se ratifica con su abrumadora mayoría en el All Star Game 2026 de la Liga MX ante la MLS.

Jugadores de Chivas cambian de número para el Apertura 2026 Chivas

Los 6 convocados de Chivas para el All Star Game 2026

Entre los convocados destacan seis jugadores de Chivas que integran el roster de la Liga MX para el All Star Game 2026.

En la defensa aparecen Richard Ledezma y Bryan González. Los carrileros rojiblancos tuvieron una sólida temporada y aunque no fueron al Mundial, su desempeño en el campo ha sido fundamental para Chivas.

En el mediocampo aparece Brian Gutiérrez, quien sí estuvo en el Mundial con México y ahora, derrochará su talento en este torneo.

Después, en la parte ofensiva estarán Santiago Sandoval, Armando González y Kevin Castañeda, encargados de vacunar al equipo de la MLS.

Estos seis rojiblancos no solo honrarán la playera de la Liga MX, sino que llevarán el orgullo de la afición chiva a un escenario internacional, demostrando una vez más que el verdadero talento en México lleva el rojo y blanco.

Los jugadores de Chivas para el All Star Game 2026

Defensas: Richard Ledezma y Bryan González

Medios: Brian Gutiérrez

Delanteros: Armando González, Santiago Sandoval y Kevin Castañeda

¿Cuándo se jugará el All Star Game 2026?

El All-Star Game 2026, a celebrarse el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La plantilla está conformada por 28 elementos: 12 nominados y ganadores del Balón de Oro de la Temporada 2025/26, así como 14 jugadores elegidos por el Director Técnico del Club Deportivo Toluca, Antonio Mohamed.