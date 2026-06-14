México dispara dos veces al podio y se queda con la plata en la Copa Mundial de Antalya

Ana Paula Vázquez encabezó la destacada actuación de México en la etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco disputada en Antalya al conquistar dos medallas de plata, una en la prueba individual de arco recurvo y otra en la competencia por equipos femenil.

La arquera mexicana alcanzó la final individual tras una sólida actuación en semifinales, donde superó con autoridad 6-0 a la italiana Roberta Di Francesco para instalarse en la disputa por el oro.

Ya en el duelo por el campeonato, Vázquez enfrentó a la china Jingyi Zhu, quien terminó imponiéndose por marcador de 7-3 para quedarse con el primer lugar. La mexicana aseguró así la medalla de plata.

México vuelve al podio por equipos

Horas antes, Vázquez también había subido al podio junto con Alejandra Valencia y Ángela Ruiz en la prueba por equipos femenil de arco recurvo.

El conjunto mexicano avanzó hasta la final, donde se encontró con China en un duelo muy cerrado. Las asiáticas se llevaron la victoria por 5-3, dejando a las mexicanas con la medalla de plata.

La presea representó además la segunda ocasión en la temporada 2026 de la Copa del Mundo en la que este trío logra colocarse entre los mejores equipos del certamen, reafirmando su consistencia en el escenario internacional.

Un fin de semana productivo para México

La actuación de Ana Paula Vázquez confirmó el buen momento que atraviesa el tiro con arco mexicano rumbo a los principales compromisos internacionales del ciclo olímpico.

Con una plata individual y otra por equipos, la sonorense se convirtió en una de las figuras de la delegación nacional en Antalya y contribuyó a incrementar la cosecha mexicana en el serial de la Copa del Mundo.

México cerró la etapa turca con nuevas preseas internacionales y mantuvo presencia en las finales de una disciplina que continúa siendo una de las principales fuentes de resultados para el deporte nacional.