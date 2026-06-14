Toyota recupera la gloria en Le Mans: Victoria dramática sobre BMW y Cadillac

La escudería Toyota regresó a lo más alto del automovilismo de resistencia al adjudicarse la victoria en la edición 2026 de las 24 Horas de Le Mans. Tras tres años consecutivos de hegemonía por parte de Ferrari, el prototipo número 7, tripulado por el japonés Kamui Kobayashi, el británico Mike Conway y el neerlandés Nyck de Vries, completó una remontada desde la decimocuarta posición para tomar el éxito.

La casa japonesa cimentó su triunfo en una estrategia de paradas anticipadas desde los primeros 30 minutos de competencia, priorizando los ritmos largos por encima de la velocidad pura a una sola vuelta.

A pesar de rodar en el cuarto sitio durante las primeras horas del domingo, la aparición de un coche de seguridad a seis horas del final reagrupó el contingente. Tras el reinicio, Kobayashi ejecutó las maniobras necesarias para asumir el liderato definitivo, apoyado en la velocidad de punta de su unidad.

BMW y Cadillac completaron el duelo en la zona alta

El desenlace de la mítica prueba francesa se mantuvo en suspenso hasta los relevos finales. El equipo BMW número 20, integrado por Robin Frijns, Rene Rast y Sheldon van der Linde, cruzó la meta en la segunda posición a escasos 10 segundos del vencedor, firmando el mejor resultado para la marca alemana desde su triunfo en 1999. Por su parte, el podio lo completó el segundo auto de la marca asiática, el Toyota número 8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, quienes sufrieron problemas en la parte final.

La estructura de Cadillac, la que lucía la más fuerte para la victoria en la primera mitad sufrió de una avería con su coche más fuerte, el número 38, pilotado por el local Sébastien Bourdais. Debido a estos contratiempos, el coche número 12 de la firma estadunidense, tripulado por Norman Nato, Louis Delétraz y Will Stevens, tuvo que conformarse con la cuarta plaza general a 32 segundos de la punta, justo por delante del mejor clasificado de Ferrari.