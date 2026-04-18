Tigres salva un dramático punto con un gol de Ángel Correa en los segundos finales

Ángel Correa apareció en el área para mandar a las redes un remate rasante con el que Tigres sacó un 1-1 ante Necaxa, que le da un poco de tranquilidad en busca de asegurarse una de las posiciones entre los clasificados para la liguilla del torneo Clausura 2026.

Correa comenzó el juego en la banca y salió al campo para el complemento, cuando los Tigres sintieron urgencia de no dejar ir todos los puntos en disputa ante un rival que los sorprendió al irse al frente.

Tomás Badaloni insufló por un momento los ánimos de Necaxa por pelear por un espacio para la liguilla luego de lograr un potente cabezazo dentro del área, que fue a las redes a los 33 minutos, para reflejar en el marcador la superioridad del conjunto de Aguascalientes.

Durante el sexto minuto del descuento, fue que Tigres pudo subir al marcador un tanto. Fue en su decimoséptimo remate, el cual Correa se encontró en el área luego de que se cometió una falta sobre Diego Lainez, que hizo irrelevante que se marcara un penal a su favor.

Los felinos se estancaron en la sexta posición de la tabla con 21 unidades, ya con escasas opciones de aspirar a subir más escalones cuando le restan dos juegos al calendario, pero sí con posibilidades de verse superado en esta jornada 15 por América, Atlas y León si solventan con victorias sus respectivos partidos.

Tigres volvió a mostrar su versión más irregular para sufrir su tercera derrota en las más recientes cuatro jornadas; pero luego de haber goleado 4-1 el fin de semana pasado al líder Chivas.

El argentino Tomás Badaloni hizo bueno un cabezazo dentro del área para marcar el único tanto del partido. Mexsport

Los felinos, que llegaron a este partido con mucha carga en las piernas debido a su participación en la Copa de Campeones de Concacaf, dieron descanso de inicio a figuras como Correa y el uruguayo Rodrigo Aguirre.

Echaron mano de Correa al ver que no funcionaba su ataque. Esta decisión al final se reflejó con el gol del empate

Necaxa, sufrió un duro empate que lo aleja de las opciones de clasificarse a la liguilla, pues queda en la decimoprimera posición con 17 unidades; necesitado de muchas combinaciones esta jornada y las siguientes dos para aspirar a quedarse con uno de los boletos.

Katia Itzel García volvió tras la polémica

La árbitra Katia Itzel García fue la responsable de llevar este partido luego de que el fin de semana pasado fue objeto de críticas por su actuación en el juego entre Pumas vs. Mazatlán, en el que expulsó al entrenador de Los Cañoneros, Sergio Bueno.