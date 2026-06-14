Omar Artan, el árbitro vetado del Mundial 2026 cobrará el salario completo 

Lo que debía ser el punto más alto de la carrera de Omar Artan terminó convertido en una pesadilla de aeropuerto. El árbitro somalí, considerado una de las figuras emergentes del arbitraje africano, viajó a Estados Unidos para formar parte de la Copa del Mundo 2026, pero nunca logró cruzar la frontera.

De acuerdo con un informe de BBC Sport, Artan fue retenido durante 11 horas por autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de Miami antes de recibir la notificación de que no se le permitiría ingresar al país.

El silbante aseguró que contaba con toda la documentación requerida para participar en el torneo. Sin embargo, un funcionario estaounidense indicó que la negativa estuvo relacionada con una presunta asociación con personas vinculadas a organizaciones terroristas.

Artan relató que durante el interrogatorio fue cuestionado sobre posibles nexos con Al Shabab, grupo extremista que opera en Somalia. El árbitro negó cualquier relación y afirmó desconocer a la organización.

Tenía todos los papeles en regla. Tenía el visado correcto. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida, venir al Mundial”, declaró.

FIFA mantendrá el pago

Pese a quedar fuera de la competencia antes de que comenzara, la FIFA decidió respaldar económicamente al árbitro. Según fuentes consultadas por BBC Sport, el organismo cubrirá la totalidad del salario que le correspondía por formar parte del equipo arbitral mundialista.

La remuneración de los árbitros en la Copa del Mundo suele conocerse hasta después de finalizado el torneo, por lo que el monto exacto que recibirá Artan todavía no ha sido revelado.

Tras ser obligado a regresar en un vuelo con destino a Turquía, el somalí recibió asistencia de funcionarios de la FIFA en Estambul antes de continuar su viaje hacia Mogadiscio.

De pionero africano a símbolo de una polémica

La exclusión resulta especialmente llamativa por el momento que atraviesa la carrera de Artan. En 2025 fue elegido Árbitro Masculino del Año por la Confederación Africana de Futbol y se convirtió en el primer somalí en dirigir una final continental.

Ese mismo año arbitró la vuelta de la final de la Liga de Campeones de África entre Pyramids FC y Mamelodi Sundowns. También participó en la Copa Africana de Naciones y fue designado por la FIFA para el Mundial Sub-20 de Chile, donde dirigió tres encuentros, incluido el partido por el tercer lugar.

Lejos de representar el final de su ascenso, el episodio parece haberse convertido en un obstáculo temporal. Artan ya fue invitado para dirigir la Supercopa de la UEFA entre Paris Saint-Germain y Aston Villa el próximo 12 de agosto en Salzburgo.

A sus 34 años, el árbitro regresó a Somalia entre muestras de apoyo y prometió volver a intentarlo.

Su meta sigue intacta. Después de quedarse a las puertas del Mundial 2026 por una decisión migratoria que continúa generando preguntas, Omar Artan ya fijó un nuevo objetivo: estar presente en la Copa del Mundo de 2030.