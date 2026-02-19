¿Qué le espera a Isaac del Toro en la Etapa 5 del UAE Tour y dónde ver en vivo?

El pelotón del UAE Tour se desplaza este viernes hacia el emirato de Dubái para disputar la quinta etapa de la competencia, una jornada de 166 kilómetros que se perfila como la última oportunidad para los especialistas en velocidad antes del desenlace de la clasificación general el sábado.

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) afronta este compromiso ubicado en la segunda posición de la tabla general, a 21 segundos del líder, el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Tras la cuarta etapa, el corredor de Ensenada logró mantenerse en el grupo de vanguardia, evitando cortes en una jornada marcada por la alta velocidad promedio.

Perfil de la etapa y condiciones técnicas

El recorrido de hoy inicia en Al Mamzar Corniche y finaliza en la Universidad Hamdan Bin Mohammed Smart. La ruta es íntegramente llana y transcurre por amplias avenidas y zonas desérticas abiertas, como el circuito de Al Qudra.

Desde el punto de vista técnico, el factor determinante no será la altimetría, sino la dirección y fuerza del viento. Los equipos de los líderes de la general, incluidos el UAE Team Emirates y el Bahrain Victorious, deberán vigilar la formación de "abanicos" o escalones. Estos se producen cuando el viento sopla de costado, permitiendo que un equipo aumente el ritmo para fragmentar el pelotón, lo que podría generar pérdidas de tiempo significativas para quienes queden rezagados en los grupos secundarios.

Favoritos para la victoria de etapa

Debido a la ausencia de dificultades montañosas, los equipos con sprinters puros son los llamados a controlar las fugas del día. Entre los principales candidatos para adjudicarse el triunfo en la meta de Dubái se encuentran:

Jonathan Milan (Lidl-Trek): Ganador de la cuarta etapa y actual referente de la velocidad en la presente edición.

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates): Compañero de Del Toro y conocedor del terreno tras sus participaciones previas en la región.

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck): Quien busca su primera victoria en este tour tras quedar cerca en los embalajes previos.Situación de la clasificación general Isaac del Toro no tiene, en teoría, oportunidades claras para recortar la diferencia de 21 segundos respecto a Tiberi durante esta jornada, a menos que logre sumar en los sprints intermedios o que se produzca una fractura en el pelotón por condiciones climáticas. La clasificación principal se mantiene de la siguiente forma antes de la salida: Antonio Tiberi (Bahrain Victorious): 11:34:25

Isaac del Toro (UAE Team Emirates): a 0:21

Harold Tejada (Astana Qazaqstan): a 1:00 El objetivo estratégico para Del Toro y el resto de los aspirantes al podio, como el belga Remco Evenepoel, será completar los 166 kilómetros sin incidentes mecánicos ni caídas, preservando la energía para la etapa reina del sábado, que concluirá con el ascenso de 10.8 kilómetros al Jebel Hafeet. Dónde ver la quinta etapa del UAE Tour Detalles de la transmisión: Etapa 5 del UAE Tour Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Horario: 03:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Canal de TV: ESPN