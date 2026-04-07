Isaac del Toro finaliza 11 en la Etapa 2 de la Itzulia 2026

Isaac del Toro (UAD) no tuvo el apoyo esperado en la montaña, mientras que el líder de la Itzulia Basque Country 2026, el francés Paul Seixas (Decatlon CMA CGM Team) lanzó un ataque letal para coronarse en la Etapa 2 y seguir con el maillot amarillo. El mexicano finalizó en el sitio 11.

La Etapa 2 tuvo una distancia de 164.1 kilómetros, con cuatro puertos de montaña, dos sprints, un recorrido largo y con desgaste continuo. El trayecto fue de Pamplona-Iruña a Mendukilo Kobazuloa.

Una etapa desgastante para Isaac del Toro Mexsport

El líder de la competencia, Paulo Seixas, estuvo en el pelotón al igual que Isaac del Toro, con mira en el grupo de los seis fugados. En el recorrido, una bandera México ondeó, con esa inyección de impulso que necesita el originario de Ensenada, Baja California. El equipo Decathlon controlaba la carrera.

Con 33.2 kilómetros por correrse, llegaron los ciclistas a la subida al puerto de San Miguel de Aralar con una longitud de 9.5 km, momento preciso para hacer la diferencia entre los más fuertes. La distancia entre los cabezas de serie y el pelotón era de +01:25.

Paul Seixas esperó el momento idóneo (faltando 26.0 km) para lanzar su ataque, cuando vio que el pelotón no tenía tantas piernas. Isaac del Toro no tuvo respuesta. El francés alcanzó a los cabezas de carrera y tomó el mando.

El alemán Florian Lipowitz siguió a la persecución de Seixas. Instantes después, apareció el mexicano Isaac del Toro, haciendo relucir su explosividad en la montaña para recuperar posiciones. El pelotón empezó a trabajar con la mira en alcanzar a Seixas. La distancia era de +00:35 segundos.

Isaac del Toro no contó con el apoyo del pelotón, a lo mejor por la peligrosidad que significaba el mexicano en montaña. Con 21.4 km por correrse, Seixas aumentó su ventaja a +00:51. Momento, que el mexicano decidió apretar el paso, pero Florian Lipowitz también respondió y lo rebasó.

Ya en el descenso de la montaña, las cosas cambiaron. Isaac del Toro ya no estuvo en el pelotón y se rezagó al otro grupo. Mientras, Paul Seixas no bajó el ritmo y seguía como cabeza de carrera de la etapa 2.

A 3.5 kilómetros, el francés casi perdía el control en una de las curvas y unos metros más adelante, un camarógrafo estaba en el piso.

Paul Seixas cruzó la meta en 4:11:48, mientras que Isaac del Toro terminó en el sitio 11, con +1:43 de diferencia del líder.