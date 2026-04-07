Isaac del Toro ascendió; así va en la general de Itzulia 2026 (Etapa 2)

Isaac del Toro (UAD) ascendió posiciones en la Clasificación general de la Itzulia Basque Country 2026, aunque el líder Paul Seixas aumentó su ventaja sobre el mexicano a +2:44, luego de que el joven de 19 años se llevara la Etapa 2, misma que el originario de Ensenada, Baja California, terminó en el sitio 11.

“La diferencia es buena, pero no se ha terminado la carrera. Habrá que cuidarme de mucha gente”, dijo Paul Seixas, ganador de la Etapa 2, luego de cruzar la meta en 4:11:48, con una diferencia de +1.43 sobre Isaac del Toro.

Isaac del Toro pasó del lugar 13 de la Etapa 1, al 8 en la Etapa 2 AFP

La montaña llegó en la Etapa 2, era momento propicio para que el mexicano lanzara un ataque explosivo, pero el que lo realizó fue Paul Seixas, que le sirvió para alcanzar a los líderes de carrera, rebasarlos y lucir su potencia para ganar la Etapa 2. En cambio, Isaac del Toro no tuvo el apoyo adecuado del pelotón.

Con estos resultados, el ciclista mexicano todavía tiene opciones de subir al podio. Pasó del lugar 13 al octavo en la Clasificación general.

ASÍ VA ISAAC DEL TORO EN LA GENERAL DE ITZULA 2026 (ETAPA 2):