"Nadie me va a romper el récord", dice JC Chávez tras remodelación del Estadio Banorte

La remodelación del Estadio Banorte no sólo estremeció las emociones de los aficionados del futbol rumbo al Mundial 2026. Ver al Coloso de Santa Úrsula de la mano con la modernidad provocó en la leyenda del boxeo Julio César Chávez una sensación de orgullo.

“Ya fui a verlo, la verdad quedó muy bonito”, confesó Julio César Chávez, leyenda del deporte mexicano.

En ese recinto, pero el 20 de febrero de 1993, JC Chávez estableció un récord de asistencia que en tiempos modernos luce difícil de superar con un evento deportivo.

Para ese combate contra el estadounidense Greg Haugen, JC Chávez registró en el Estadio Azteca una entrada de 132 mil 274 espectadores, quienes fueron testigos de una victoria para el orgullo nacional y por la vía del nocaut técnico en el quinto asalto. Los ánimos de aquella pelea ya venían encendidos por las declaraciones en días anteriores del entonces pugilista norteamericano.

Además de significar el triunfo 85 en el récord personal del nacido en Sonora, ese momento también lo consagró como ídolo.

“Pero si lo bailado nadie me lo quita gracias a Dios”, añadió al cuestionamiento de Excélsior.

En su carrera, Julio César Chávez estableció una marca de 107 victorias, dos empates por seis derrotas hasta su retiro en septiembre de 2005. Lució 27 defensas exitosas y ganó títulos en tres divisiones: Superpluma (1984-1987), ligero (1987-1989) y Superligero (1987-1996).

“Qué te puedo decir, tengo un recuerdo muy bonito del estadio Azteca y es algo lindo. Para mí es algo increíble, gracias a Dios nadie me va a romper ese récord ahí”, presumió tras el anuncio de su próxima pelea de exhibición contra Jorge “Travieso” Arce (9 de mayo, en Puebla).

El pasado 28 de marzo, el Estadio Banorte celebró su reapertura con el juego amistoso entre las selecciones de futbol México y Portugal. El cotejo terminó con empate sin goles y una asistencia de poco más de 81 mil aficionados, cuando la nueva capacidad del inmueble es de 87 mil.