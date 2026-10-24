Pumas vs. Tigres EN VIVO: Los dos equipos se juegan la clasificación a la liguilla
Pumas y Tigres se juegan la clasificación a la liguilla de la Liga MX en la recta final de la fase regular del Apertura 2026. Sigue el partido EN VIVO.
Por: Eduardo Estrada
Pumas
00
Tigres
PUMAS VS. TIGRES BUSCAN ESCALAR PUESTOS EN LA CLASIFICACIÓN RUMBO AL CIERRE DE LA FASE REGULAR.
Previa del Partido
PreviaPara obtener el título como Cirujano Dentista, Hugo Sánchez presentó la tesis Patologías de glándulas de la cavidad oral.
Conoce la historia.
PreviaHugo Sánchez inició su carrara como jugador de Pumas y estudiante de la Facultad de Odontología de la UNAM.
¿Conoces la historia?
PreviaSe cumplieron 50 años del debut de Hugo Sánchez con los Pumas.
PreviaPumas salta al campo con el siguiente once inicial.
PreviaLos Tigres saltan al Olímpico Universitario vestidos de azul.
PreviaTigres llega al Estadio Olímpico Universitario.
PreviaComienza el homenaje a Hugo Sánchez a 50 años de su debut con Pumas.
Los universitarios saldrán a calentar con esta indumentaria.