Hugo Sánchez: la tesis de Odontología con la que se tituló en la UNAM

Hugo Sánchez cumple 50 años de su debut futbolístico este 23 de octubre, una trayectoria que comenzó a construir mientras estudiaba la licenciatura en Cirujano Dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Antes de emigrar al futbol europeo, el histórico delantero de Pumas desarrolló una tesis sobre las enfermedades que afectan las glándulas salivales de la cavidad oral para obtener su título universitario.

El trabajo, titulado Patologías de glándulas de la cavidad oral, consta de 82 páginas y fue presentado antes de que el Pentapichichi emprendiera su aventura en el futbol español. El documento aborda la anatomía, la estructura, el funcionamiento y las principales enfermedades que pueden afectar a las glándulas salivales.

La investigación refleja una faceta menos conocida del exfutbolista, quien no solo se formó en las canchas de Ciudad Universitaria, sino también en sus aulas. Su trayectoria académica comenzó en la Escuela Nacional Preparatoria 7 Ezequiel A. Chávez y continuó en la Facultad de Odontología.

Hugo Sánchez combinó el futbol y los estudios. Archivo Excélsior

¿Qué investigó Hugo Sánchez en su tesis?

En su trabajo de titulación, Sánchez examinó las características de las glándulas salivales y su importancia para la salud humana. El objetivo fue explicar por qué los cirujanos dentistas necesitan conocer la estructura y el funcionamiento de esta parte de la boca para comprender las enfermedades que pueden desarrollarse en ella.

La tesis plantea que el conocimiento de la anatomía de las glándulas permite entender mejor sus funciones y reconocer las patologías que las afectan. De esta manera, el delantero aplicó los conocimientos adquiridos durante su formación como cirujano dentista a un tema relacionado directamente con la salud bucal.

En las conclusiones, el exjugador también hizo un llamado a los profesionales de la odontología para combatir las enfermedades. Su reflexión contempla no solo las consecuencias sanitarias, sino también los efectos económicos y sociales que estos padecimientos pueden generar y su repercusión en el país.

El documento puede consultarse públicamente en el Repositorio Institucional de la UNAM, donde está disponible bajo el título Patologías de glándulas de la cavidad oral.

Ídolo en las canchas y en las aulas. Archivo Excélsior

Entrenamientos y clases durante su etapa en Pumas

Antes de consolidarse en el futbol europeo, Hugo Sánchez tuvo que organizar sus responsabilidades académicas y deportivas. Durante un conversatorio con Deporte UNAM, recordó las exigencias de aquella etapa, en la que combinaba los entrenamientos con las clases en la Facultad de Odontología.

El exdelantero explicó que llegaba a entrenar al Estadio Olímpico Universitario a las 10:00 de la mañana y permanecía en Ciudad Universitaria hasta las 10:00 de la noche, cuando terminaban sus actividades académicas.

Sánchez también recordó los consejos de su madre, quien lo alentaba a concluir sus estudios antes de concentrarse plenamente en el deporte, con la intención de que pudiera “tener las puertas abiertas del mundo”.

En el mismo encuentro, destacó la formación y los valores que adquirió en la máxima casa de estudios, a los que vinculó con el “sello de garantía de ser gente educada”. Además, invitó a los estudiantes a perseguir sus sueños y buscar la felicidad sin dejar de lado una buena educación.