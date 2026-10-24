Pumas y Tigres empatan en la celebración por los 50 años del debut de Hugo Sánchez

Pumas y Tigres empataron 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario, en un encuentro que conmemoró los 50 años del debut de Hugo Sánchez con el conjunto auriazul. La celebración de la leyenda mexicana terminó con un reparto de puntos que complicó las aspiraciones de ambos equipos de acercarse a los puestos de liguilla del Apertura 2026.

El partido tuvo dos momentos distintos: Pumas mostró mayor iniciativa durante buena parte del encuentro y consiguió adelantarse en el marcador, pero los cambios de Víctor Manuel Vucetich permitieron a Tigres reaccionar. Los visitantes encontraron la igualada y estuvieron cerca de completar la remontada en los minutos finales.

El Pentapichichi recibió el cariño de la afición Puma. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Hugo Sánchez protagoniza el homenaje en Ciudad Universitaria

Antes del silbatazo inicial, Hugo Sánchez recibió un reconocimiento por el aniversario de su debut con Pumas. El histórico delantero también entonó el Himno Deportivo Universitario junto a los jugadores, quienes portaron un parche especial para recordar la fecha.

La conmemoración acompañó un partido en el que los auriazules buscaron tomar la iniciativa desde la primera mitad. Pumas generó mejores sensaciones durante ese tramo, aunque no consiguió reflejar su superioridad en el marcador y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

La apertura del marcador llegó al minuto 56. Pablo Bennevendo envió un centro que Robert “Pantera” Morales aprovechó con un remate para colocar el 1-0 a favor de los locales. El gol premió el esfuerzo ofensivo de Pumas, que encontró en la conexión entre ambos jugadores la vía para romper el empate.

César “Chino” Huerta también intentó ampliar la ventaja. Entre sus acciones destacó un centro de rabona que no encontró rematador, mientras que Uriel Antuna buscó generar peligro con envíos al área que tampoco encontraron destinatario.

Los cambios de Tigres cambian el desarrollo

Con el marcador en contra, Tigres encontró una respuesta después de los ajustes de Vucetich. Al minuto 76, un centro desde la izquierda llegó a Guillermo “Memote” Martínez, quien dejó el balón de taco para Juan Brunetta. El argentino remató dentro del área y venció a Keylor Navas para establecer el 1-1.

La anotación modificó el cierre del encuentro. Tigres ganó presencia ofensiva y estuvo cerca de llevarse los tres puntos cuando Oziel Herrera conectó un remate de cabeza, pero Navas se encontraba bien colocado y logró alejar el peligro. Aunque ambos equipos buscaron una última oportunidad, el marcador ya no cambió.

Keylor Navas salvó a Pumas en el cierre del partido. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

La liguilla se aleja para Pumas y Tigres

El empate dejó a Pumas con 17 puntos en la duodécima posición, a tres unidades de Gallos Blancos, que ocupa el octavo puesto con 20. Sus últimos compromisos serán ante Puebla, América y Rayados.

Tigres quedó todavía más rezagado, en el decimocuarto lugar con 15 puntos, cinco por debajo del octavo puesto. El equipo visitará a Pachuca y después recibirá a América y Cruz Azul en el cierre de la fase regular.

Aunque ninguno está eliminado matemáticamente, la división de puntos redujo el margen de ambos para alcanzar la liguilla. La celebración de Pumas por el aniversario de Hugo Sánchez terminó así con un resultado que dejó tareas pendientes para los dos equipos en las últimas jornadas del torneo.