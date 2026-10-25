Ahome apalea a Veracruz y se convierte en el tercer campeón de la MLB Cup México

La Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Municipal de Ahome conquistó su primer campeonato de la MLB Cup México y se convirtió en apenas la tercera liga distinta que levanta el título, después de vencer 12-0 a la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil de Veracruz en la final disputada en el Parque Tangamanga de San Luis Potosí.

La novena de Los Mochis combinó una ofensiva de 14 imparables con el dominio del lanzador Yael Cervantes, quien permitió un solo hit y cubrió la ruta completa. Los sinaloenses resolvieron el encuentro por nocaut en la quinta entrada para coronarse en la séptima edición del certamen.

Ahome se une a Tijuana y Buhitos Unison

Los representantes de Ahome se incorporaron a una lista de campeones que hasta este año solamente integraban Tijuana Municipal y Buhitos Unison de Hermosillo.

La liga tijuanense conquistó las primeras cuatro ediciones, celebradas en 2018, 2019, 2022 y 2023. Los Buhitos Unison terminaron con ese dominio al ganar la corona de 2024, mientras Tijuana Municipal recuperó el campeonato en 2025 para llegar a cinco títulos.

Brandon Valenzuela, receptor mexicano de los Azulejos de Toronto, lanzó la primera bola en la final de la MLB Cup México 2026. Cortesía MLB México

Ahome agregó ahora un nuevo nombre al palmarés y llevó el trofeo a Los Mochis, con una actuación que dejó sin respuesta a los veracruzanos en el duelo definitivo.

Una ofensiva de 14 imparables

El conjunto dirigido por Deyvin Valdez y Juan Martín Salazar marcó el rumbo de la final desde su primera oportunidad al bat, cuando fabricó cuatro carreras.

La ofensiva mochitense agregó dos anotaciones en la segunda entrada, otras dos en la tercera y cerró su producción con un racimo de cuatro en el cuarto capítulo.

Los sinaloenses construyeron así una ventaja de 12 carreras que les permitió asegurar el campeonato por nocaut en la quinta entrada. El equipo, que jugó como local, no necesitó tomar su turno ofensivo en ese episodio.

Los bateadores de Ahome mantuvieron bajo presión al pitcheo rival y respaldaron desde temprano a su abridor, quien sostuvo la blanqueada hasta el último out.

Yael Cervantes dedica el campeonato

Yael Cervantes, refuerzo originario de Guasave, fue una de las figuras de la final al limitar a sus adversarios a un imparable.

“Muy feliz y contento porque le dimos el campeonato a nuestro equipo”, expresó Cervantes después de la victoria.

El lanzador también dedicó la conquista a las comunidades que representó durante su participación y a sus seres queridos.

“Esta victoria la dedicamos a Los Mochis que venimos representando, a todo Guasave y a mi familia”, compartió el pitcher campeón.

Juan Martín Salazar, integrante del cuerpo técnico, destacó la alegría que significó el resultado para quienes acompañaron al equipo.

“Muy felices por los niños, los padres de familia y por todo Los Mochis”, manifestó Salazar.

La MLB Cup México 2026 contó con equipos de diferentes puntos del país y un conjunto invitado de Brasil. La Liga Municipal de Ahome cerró su participación con su primera corona y un lugar entre las tres ligas que han ganado el torneo.