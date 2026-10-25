Esteban Solari ve el "vaso medio lleno", pero reconoce fallas de Pumas

Esteban Solari reconoció que a Pumas le falta contundencia y solidez defensiva después del empate 1-1 ante Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que complicó las aspiraciones del conjunto auriazul de acercarse a los puestos de clasificación del Apertura 2026.

El entrenador también atribuyó parte del desgaste del equipo a la actividad acumulada durante la semana.

Pumas se adelantó en la segunda mitad con una anotación de Robert “Pantera” Morales, pero Juan Brunetta igualó el marcador en el cierre del encuentro. Tras el gol de Tigres, los auriazules perdieron el control del partido y permitieron que su rival generara varias oportunidades claras.

En conferencia de prensa, Solari consideró que su equipo había hecho méritos para conseguir la victoria, aunque reconoció que no pudo mantener el ritmo durante los últimos minutos.

Keylor Navas salvó a Pumas en el cierre del partido. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Solari reconoce problemas para sostener los partidos

El técnico explicó que, después del empate, Pumas tuvo dificultades para recuperar el control y contener los ataques de Tigres. El equipo visitante encontró espacios y generó ocasiones claras de gol, una situación que el entrenador identificó como uno de los aspectos que deben corregir.

Nos hacen el empate y nos costó. Después de esa chance nos generaron tres o cuatro jugadas muy claras de gol. No pudimos sostener el ritmo de partido.

Solari también señaló que la falta de contundencia y los problemas defensivos representan preocupaciones para el cierre del campeonato. Desde su perspectiva, Pumas recibe pocas llegadas en contra, pero sus rivales consiguen convertirlas con frecuencia.

Pese al empate, el estratega aseguró que se queda con el desempeño de su equipo antes de la igualada y dijo mirar el “vaso medio lleno”. Sin embargo, reconoció que el conjunto auriazul necesita mejorar para evitar que sus rivales aprovechen las oportunidades que generan.

Los Pumas de Solari están fuera de zona de liguilla. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

El desgaste físico también afectó a los universitarios

El entrenador consideró que la carga de partidos influyó en el rendimiento durante el cierre del encuentro. Pumas había visitado a Santos en Torreón a media semana, en una jornada doble, y disputó gran parte de ese compromiso con un jugador menos.

Hoy nos pesaron las piernas de haber jugado hace dos días en Torreón con un hombre menos durante 100 minutos. No es una excusa, es una realidad. Por eso los recambios de los jugadores y que esos últimos 15 minutos no nos vimos como nos tenemos que ver.

El partido con uno menos y el viaje a Torreón influyó, primero en el planteamiento, y luego en el rendimiento del partido antre Tigres, según explicó Solari.

Reconocimiento a Hugo Sánchez, a 50 años de su debut. Adrian Macias/Mexsport

Solari destaca el legado de Hugo Sánchez en Pumas

Durante la conferencia, el técnico también se refirió al homenaje que recibió Hugo Sánchez por los 50 años de su debut en Primera División. El estratega destacó la importancia del exdelantero para la historia de la institución y del futbol mexicano.

Hugo es historia pura de este club y de este país. Que le hagan un homenaje es algo que nos enorgullece a todos porque es identidad de este club y lo tiene más que merecido.

Solari recordó, además, que Sánchez fue su entrenador en el Almería de España, una etapa que le permitió establecer una conexión especial con el histórico goleador.

Con tres partidos por disputar, Pumas visitará al Puebla y después recibirá al América y a Rayados. Aunque todavía conserva posibilidades matemáticas de clasificarse a la Liguilla, necesitará mejorar sus resultados en el cierre del Apertura 2026.