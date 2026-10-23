Hugo Sánchez cumple 50 años de su debut: así comenzó la historia de una leyenda

Hugo Sánchez tuvo en su hermano Horacio, quien como portero acudió a los Juegos Olímpicos de Munich 1972, a su inspiración dentro del deporte. Desde entonces visualizó la posibilidad de seguir sus pasos y lo cumplió al asistir a la siguiente justa olímpica de Montreal 1976.

“Cuando vi todo lo que mi hermano estaba viviendo: firmando autógrafos y dando entrevistas, dije: ‘yo quiero eso, me gusta’ y me propuse ir a los próximos Juegos”, dijo sobre aquella participación a la que también acudió su hermana Herlinda, gimnasta de quien aprendió los movimientos acrobáticos que adaptó para el futbol.

Al hacer un rápido recorrido sobre los 50 años de su debut como futbolista profesional, el Pentapichichi se definió como un privilegiado.

“Lo que más me ha gustado es jugar; ser futbolista es lo más más maravilloso que me ha pasado. Luego viene una anécdota con mi esposa que me dice: que suerte tienes que te estén pagando mucho dinero y te la estés pasando muy bien y te diviertas haciendo lo que más te gusta, que es jugar futbol y eso es un privilegio”, expresó.

Disfrutó siempre ser futbolista

El máximo futbolista mexicano comentó que siempre aconseja a los jóvenes disfrutar al máximo esta carrera, ya que es muy corta.

Hugo Sánchez jugando contra los Tecos. Archivo Excélsior

“Como director técnico les decía a los jugadores que disfrutaran de su etapa de futbolistas que es la más increíble que van a vivir. Disfrútenla porque el tiempo pasa muy rápido, son ya 50 años y es increíble, entra la melancolía”.

Fuel 23 de octubre de 1976, cuando Hugo Sánchez se estrenó como profesional al entrar en cambio en el duelo entre Pumas y Tigres.

¿Cómo fue el debut de Hugo Sánchez?

Corría el minuto 25 cuando una lesión del brasileño Candido, abrió las puertas para el entonces llamado Niño de Oro.

Siempre el remate inverosímil, siempre la chilena que sorprende, desde joven Hugo la hizo parte de su rutina. Archivo Excélsior

“Sánchez mostró las facultades que le hicieron ser estrella de la Selección Olímpica”, publicó Excélsior en su edición del 24 de octubre de 1976 en la crónica del duelo que ganó Pumas de visita 1-0 con anotación de Cabinho.

“Es una satisfacción estar en el primer equipo de Universidad, es una gran oportunidad para demostrar que puedo responder a la confianza y buscar una superación personal con la ayuda de mis compañeros”, comentaba el debutante.

Gol de Hugo, para siempre

De vuelta al 2026, año en el que fue testigo del tercer Mundial en México. Hugo Sánchez aparece en lo alto de un edificio frente al monumento del Ángel de la Independencia. Desde ahí realiza su famoso festejo de levantar los brazos, mientras que de fondo luce un espectacular, de una marca refresquera, con la palabra: ¡Gooool!.