¿Por qué Miguel Mejía Barón aconsejó a Hugo Sánchez estudiar para dentista?

Miguel Mejía Barón fue una de las figuras más laureadas por Hugo Sánchez en su adolescencia. Fue para él su modelo a replicar, su maestro, pero, por encima de todo, su amigo, hasta que se distanciaron tras el Mundial de Estados Unidos 1994.

Mejía Barón, un recio defensa central de los Pumas, recién retirado del futbol, se convirtió en secretario técnico y tuvo como primera tarea conseguir a Hugo Sánchez para el equipo después de su etapa amateur.

Antonio Moreno, quien por años fue entrenador de infantiles en Pumas y luego encargado de la oficina de prensa, recuerda aquel episodio.

"Es Mejía Barón quien lo presenta en Pumas en septiembre de 1976. En aquellos años no se podía contratar antes de tiempo a los jugadores amateurs que participaban para los Olímpicos, así que, cuando acabaron los Juegos Olímpicos de Montreal, lo convencieron de firmar con ellos".

¿Por qué se enemistaron Hugo y Mejía Barón?

El acto era cálido. Un hombre experimentado que siembra su fe en un delgado jugador zurdo. La ironía de la vida hizo que riñeran tras el Mundial de 1994 por el tema aquel de los cambios que no hizo Mejía Barón con México y que impidió que Hugo jugara.

"Lo cierto es que hicieron las paces", cuenta Antonio Moreno, quien también es el director del Salón de la Fama del Futbol. "Tras bambalinas, los junté en 2014. Ahí volvieron a hablar plácidamente. Hugo le confesó que ahora lo comprendía, pues ya había sido técnico, y Mejía Barón le respondió que lo quería mucho".

Ese fue el broche a una amistad perdurable ante el tiempo y el egoísmo. Hugo, que debutó a los 18 años, tuvo como primer amigo en Pumas a Leo Cuéllar. Con él iba desde la colonia Balbuena a los entrenamientos en un carro Ford LTD rojo.

"Hugo siempre llegaba muy temprano; después se iba a la Facultad de Odontología, porque Mejía Barón les aconsejó a él, a Olaf Heredia, a Mario Trejo y a Leo Cuéllar, entre otros, estudiar para dentista porque no necesitaban de tanto leer o de libros, sino más de práctica, y recuerdo bien cómo se cruzaba la avenida Insurgentes para ir a los estudios", revela Moreno.

Miguel Mejía Barón fue también odontólogo. Mexsport

Fue tanta la amistad entre este trío que, en los meses en que no había liga en México, emigraron a jugar a la incipiente liga de Estados Unidos con el San Diego Sockers. Tanto le gustó esa ciudad a Hugo Sánchez que hoy en día su residencia es ahí, con los recuerdos que siempre atesoró.