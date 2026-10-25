Vucetich está tranquilo por el carácter de Tigres tras empatar con Pumas

Víctor Manuel Vucetich destacó la reacción de Tigres en el empate ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, aunque el equipo regiomontano dejó escapar la oportunidad de sumar tres puntos importantes en el Apertura 2026.

El entrenador valoró la personalidad de sus jugadores durante el cierre, cuando estuvieron cerca de completar la remontada.

Los auriazules dominaron la primera mitad y tomaron la ventaja en el segundo tiempo, pero Tigres consiguió igualar el marcador y mejoró su desempeño en los minutos finales. La actuación del portero Keylor Navas y la falta de contundencia de los visitantes impidieron que consiguieran el triunfo.

El resultado mantiene a los felinos lejos de los puestos de clasificación, por lo que deberán aprovechar las últimas jornadas para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la Liguilla.

Keylor Navas fue factor para Pumas. Adrian Macias/Mexsport

Vucetich valora la reacción de Tigres

En conferencia de prensa, el estratega consideró que su equipo generó méritos suficientes para llevarse la victoria durante el cierre del encuentro. Aunque no consiguieron completar la remontada, destacó que los jugadores mantuvieron la intensidad y no bajaron los brazos pese a encontrarse en desventaja.

Me deja muy tranquilo el hecho de que el equipo siga mostrando el carácter, personalidad y que siempre ha sido un equipo con tamaños para disputar cualquier torneo.

La actuación de Navas resultó determinante para que Pumas conservara el empate, mientras que los atacantes de Tigres no lograron concretar las oportunidades que tuvieron en el tramo final.

Tigres atraviesa un proceso de adaptación

Vucetich también fue cuestionado sobre el papel secundario que ha tenido Tigres durante la fase regular, lejos de la zona de clasificación pese a ser un equipo acostumbrado a competir por los primeros puestos y aspirar al título.

El entrenador reconoció que el club es consciente de su situación deportiva, pero explicó que atraviesa un proceso de adaptación a una nueva forma de gestionar al equipo. Consideró que la evolución ha sido progresiva y que los cambios no pueden reflejarse de inmediato en los resultados.

Considero que el momento se va superando de forma progresiva. No se puede cambiar de la noche a la mañana las circunstancias establecidas. El equipo lo ha hecho bien, ha madurado y ha crecido.

El estratega añadió que el inicio del campeonato fue complicado y que la recuperación ha requerido tiempo. También señaló que la plantilla ha mejorado en su funcionamiento cotidiano y en el conocimiento del cuerpo técnico que se incorporó al proyecto.

Tigres cerrará la fase regular ante Pachuca, Cruz Azul y América. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Tres partidos para buscar la clasificación

Vucetich aseguró que Tigres está recuperando su esencia durante el cierre del torneo y que el objetivo inmediato es avanzar partido a partido, con la clasificación todavía en juego.

El calendario representa un desafío para los regiomontanos: primero visitarán a Pachuca y después recibirán a Cruz Azul y América. Los tres encuentros serán determinantes para definir si el equipo logra acercarse a los puestos de Liguilla antes de que concluya la fase regular del Apertura 2026.