Así va el standing de la Liga Mexicana del Pacífico (25 de octubre 2026)

Los Águilas de Mexicali empataron 1-1 la Serie Rosa ante Naranjeros de Hermosillo, luego de llevarse el triunfo por 3-6 en actividad de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.

En la cuarta entrada, Águilas de Mexicali anotó las seis carreras. La victoria se la apuntó el relevo de Jake Sánchez, el rescate para Jesús Cruz, mientras que la derrota la cargó José Samayoa. A pesar de la derrota, los Naranjeros de Hermosillo siguen al frente del standing de la LMP.

Los Algodoneros de Guasave igualaron la serie en Culiacán LMP

Por su parte, los Algodoneros de Guasave también igualaron la serie 1-1 ante los Tomateros de Culiacán, luego de derrotarlos por 5-4 en el Estadio Juan Ley Fong. Además, subieron al segundo lugar del standing de la LMP. Nick Zwack se llevó el salvamento

Los Venados de Mazatlán encendieron el Teodoro Mariscal con una remontada para vencer 4-6 a los Charros de Jalisco e igualar la serie que se desarrolla en el puerto. El triunfo se lo apuntó Gerardo Gutiérrez, la derrota para Gerardo Reyes y el colombiano Elkin Alcalá se apuntó el salvamento.

STANDING DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO (25 de octubre):

1) Naranjeros de Hermosillo = 10 JJ / 8 G / 2 P / .800.

2) Algodoneros de Guasave = 10 JJ / 7 G / 3 P / .700 / 1.0 Dif.

3) Tomateros de Culiacán = 10 JJ / 6 G / 4 P / .600 / 2.0 Dif.

4) Yaquis de Obregón = 10 JJ / 6 G / 4 P / .600 / 2.0 Dif.

5) Charros de Jalisco = 10 JJ / 6 G / 4 P / .600 / 2.0 Dif.

6) Águilas de Mexicali = 10 JJ / 6 G / 4 P / .600 / 2.0 Dif.

7) Cañeros de Los Mochis = 10 JJ / 3 G / 7 P / .300 / 5.0 Dif.

8) Venados de Mazatlán = 10 JJ / 3 G / 7 P / .300 / 5.0 Dif.

9) Mayos de Navojoa = 10 JJ / 3 G / 7 P / .300 / 5.0 Dif.