Así va el standing de la Liga Mexicana del Pacífico (25 de octubre 2026)
Los Naranjeros de Hermosillo cayeron ante los Águilas de Mexicali, mientras que Algodoneros vencieron a Tomateros para subir al segundo sitio del standing de la Liga Mexicana del Pacífico
Los Águilas de Mexicali empataron 1-1 la Serie Rosa ante Naranjeros de Hermosillo, luego de llevarse el triunfo por 3-6 en actividad de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.
En la cuarta entrada, Águilas de Mexicali anotó las seis carreras. La victoria se la apuntó el relevo de Jake Sánchez, el rescate para Jesús Cruz, mientras que la derrota la cargó José Samayoa. A pesar de la derrota, los Naranjeros de Hermosillo siguen al frente del standing de la LMP.
Por su parte, los Algodoneros de Guasave también igualaron la serie 1-1 ante los Tomateros de Culiacán, luego de derrotarlos por 5-4 en el Estadio Juan Ley Fong. Además, subieron al segundo lugar del standing de la LMP. Nick Zwack se llevó el salvamento
Los Venados de Mazatlán encendieron el Teodoro Mariscal con una remontada para vencer 4-6 a los Charros de Jalisco e igualar la serie que se desarrolla en el puerto. El triunfo se lo apuntó Gerardo Gutiérrez, la derrota para Gerardo Reyes y el colombiano Elkin Alcalá se apuntó el salvamento.
STANDING DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO (25 de octubre):
- 1) Naranjeros de Hermosillo = 10 JJ / 8 G / 2 P / .800.
- 2) Algodoneros de Guasave = 10 JJ / 7 G / 3 P / .700 / 1.0 Dif.
- 3) Tomateros de Culiacán = 10 JJ / 6 G / 4 P / .600 / 2.0 Dif.
- 4) Yaquis de Obregón = 10 JJ / 6 G / 4 P / .600 / 2.0 Dif.
- 5) Charros de Jalisco = 10 JJ / 6 G / 4 P / .600 / 2.0 Dif.
- 6) Águilas de Mexicali = 10 JJ / 6 G / 4 P / .600 / 2.0 Dif.
- 7) Cañeros de Los Mochis = 10 JJ / 3 G / 7 P / .300 / 5.0 Dif.
- 8) Venados de Mazatlán = 10 JJ / 3 G / 7 P / .300 / 5.0 Dif.
- 9) Mayos de Navojoa = 10 JJ / 3 G / 7 P / .300 / 5.0 Dif.
- 10) Jaguares de Nayarit = 10 JJ / 2 G / 8 P / .200 / 6.0 Dif.