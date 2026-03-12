Pumas vs Cruz Azul: Daniel Quintero Huitrón, el árbitro bajo máxima presión

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para el fin de semana y el nombre de Daniel Quintero Huitrón acaparó los reflectores de inmediato. Él será el encargado de impartir justicia en el duelo más pasional de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los Pumas de la UNAM recibirán a La Máquina de Cruz Azul. El silbante asume una misión de alto riesgo: hacer olvidar la terrible polémica arbitral que marcó el último enfrentamiento entre estas dos escuadras y calmar las aguas de una rivalidad que creció exponencialmente en los últimos meses.

Daniel Quintero Huitrón señalando una falta. Mexsport

El ambiente que rodeará este compromiso en el Estadio Olímpico Universitario será hostil y lleno de suspicacias, no solo por lo deportivo, sino por la pesada herencia del certamen anterior. El árbitro central estará bajo la lupa desde el primer minuto, consciente de que cualquier error, por mínimo que sea, detonará una bomba mediática debido a los antecedentes inmediatos.

¿QUÉ PASÓ ENTRE PUMAS Y CRUZ AZUL EL TORNEO ANTERIOR?

Para entender la presión sobre Quintero Huitrón, es necesario retroceder al Apertura 2025. En la Jornada 17, Cruz Azul administrativamente recibió a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Ese partido quedó marcado por una tragedia deportiva y una decisión arbitral incomprensible. El mediocampista universitario, Adalberto Carrasquilla, realizó una barrida a destiempo y con fuerza excesiva que terminó fracturando gravemente al portero colombiano de La Máquina, Kevin Mier.

Jugadores de Pumas y Cruz Azul reclamando a Fernando Hernández. Mexsport

Increíblemente, el árbitro de ese encuentro, Fernando Hernández, decidió únicamente amonestar al panameño, a pesar de haber revisado la jugada en el VAR. La indignación cementera creció cuando, posteriormente, el propio Carrasquilla provocó un penal clave para que la UNAM se impusiera 3-2, impidiendo que el equipo dirigido por Nicolás Larcamón terminara como líder general de ese torneo. La directiva azul trató de solicitar la inhabilitación del futbolista, pero desistió para no entorpecer la relación de arrendamiento del estadio con los felinos.

EL AMBIENTE DE TENSIÓN PARA DANIEL QUINTERO HUITRÓN

Con este polémico antecedente a cuestas, la designación de Daniel Quintero Huitrón como el árbitro central del duelo entre Pumas y Cruz Azul lo coloca directamente en el 'ojo del huracán'. La tensión no solo es histórica, sino que se intensificó notablemente por la mala actuación de Fernando Hernández en el último partido, lo que dejó una herida abierta en la afición y directiva celeste.

Árbitros designados para el Pumas vs Cruz Azul Foto de X: @Arbitraje_MX

Por si fuera poco, a principios de este año, Cruz Azul sufrió otro golpe fuera de la cancha: Pumas decidió no renovar el contrato de arrendamiento y les negó seguir jugando en CU, lo que alimentó aún más las rencillas. Ahora, Quintero Huitrón debe pitar un duelo de futbol de alto voltaje, con ambos equipos peleando en la parte alta de la clasificación (La Máquina llega como líder general con 25 puntos y los universitarios son quintos con 19 unidades). Su principal reto será realizar un buen trabajo sobre la cancha para evitar que los fantasmas de la polémica pasada se vuelvan a aparecer.