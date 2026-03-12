Hijo del Vikingo amenaza con correr a Dominik Mysterio de AAA y lanza reto a Rey Mysterio

La AAA vivirá este fin de semana una nueva edición de Rey de Reyes, evento que tendrá como combate estelar el duelo entre Dominik Mysterio y El Hijo del Vikingo por el Megacampeonato de AAA, en una lucha con estipulaciones que podría cambiar el rumbo de ambos luchadores.

El combate tendrá consecuencias importantes: si Dominik Mysterio pierde, deberá abandonar la empresa mexicana; mientras que si El Hijo del Vikingo es derrotado, no podrá volver a retar por el Megacampeonato mientras el hijo de Rey Mysterio siga siendo campeón.

Sin embargo, el luchador poblano se mostró confiado en su talento y aseguró que su objetivo es recuperar el cinturón y celebrar en casa.

“Yo me veo festejando con una semita en mi casa en Puebla después de humillar al peor de los Mysterios y correrlo de México. Ya estoy ansioso de que llegue este evento. Quiero que mi cinturón vuelva otra vez con papá”, afirmó.

Vikingo también lanza reto a Rey Mysterio

Además de enfocarse en su duelo contra Dominik, El Hijo del Vikingo no perdió la oportunidad de reconocer la trayectoria del legendario Rey Mysterio, aunque también dejó claro que estaría dispuesto a enfrentarlo en el futuro.

El luchador poblano aseguró que la posible rivalidad podría surgir después de que el histórico enmascarado se involucrara con El Ojo, facción de la que forma parte.

“Primero le voy a ganar a su hijo y luego a él. Yo crecí viéndolo como mi ídolo, pero hasta ahí. Ahora que tenemos la facción El Ojo y que se ha metido, no le veo caso. Si en un futuro quiere y no tiene miedo, ¿por qué no enfrentarlo?”, declaró.

Confianza total pese a su cambio a rudo

Aunque recientemente dejó el bando técnico para convertirse en rudo, El Hijo del Vikingo asegura que su calidad en el ring es la misma y que puede dominar ambos estilos dentro del cuadrilátero.

“Todo es a base del trabajo y la dedicación que le he puesto a mi carrera. A pesar de que ahora soy rudo, tengo mucha calidad. Lo vieron cuando era técnico y ahora también sé manejar los dos bandos”, explicó.

La función de Rey de Reyes 2026 comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Fox, además de transmitirse en diferido por la plataforma Tubi un par de horas después.