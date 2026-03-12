Mercedes domina la práctica en China: Russell lidera y "Checo" Pérez termina 22

La única práctica libre del Gran Premio de China demostró que los Mercedes serán, de nueva cuenta y como se esperaba, la fuerza a vencer con el británico George Russell sacando hasta casi una décima de segundo respecto al rival más cercano de las flechas de plata.

Desde el arranque de la sesión, Russell marcó el ritmo. El ganador de Australia colocó una marca de 1m35.065s superando lo que había hecho previamente su compañero Andrea Kimi Antonelli. En ese instante ambos sacaban medio segundo contra el Ferrari de Charles Leclerc.

Posteriormente, Russell mejoró a 1m34.169s aún con los neumáticos medios, momento en que sacaban hasta tres décimas contra sus rivales.

La situación cambió en los últimos 15 minutos cuando ambos Mercedes colocaron la goma blanda. Fue en ese instante cuando volvieron a mostrar que estaban en su propia liga cuando Russell cronometró 1m32.741s, un registro que lo puso dos décimas por encima de Antonelli y ocho décimas por delante de Leclerc.

Antonelli logró reducir la diferencia a 0.1s contra Russell, esto mientras Lando Norris y Oscar Piastri desplazaron a los Ferrari con el tercero y cuarto, respectivamente, pero a más de medio segundo de diferencia. Charles Leclerc y Hamilton finalizaron en quinto y sexto a ocho décimas y 1.3 segundos respectivamente.

El único abandono de la sesión fue el Racing Bulls de Arvid Lindblad cuando quedó detenido en la pista en los primeros 20 minutos.

Checo Pérez en la última posición

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se ubicó en el puesto 22, el último de la clasificación luego de un programa donde giró 13 vueltas.

En contraparte, Valtteri Bottas hizo un programa más extenso de 23 giros mezclando gomas blandas con medias.