Luka Doncic explota con 51 puntos y guía a Lakers ant Bulls tras revelar su conflicto familiar

La duela del Crypto.com Arena no entiende de procesos judiciales ni de océanos que separan a un padre de sus hijas. Sobre el parqué, el dolor suele transformarse en una furia silenciosa que, en manos de los elegidos, se vuelve arte. Luka Doncic apareció en el túnel de vestuarios enfundado en la nueva indumentaria de Brasil, esa alianza de seda y asfalto entre la marca Jordan y el 'Joga Bonito'.

Apenas 24 horas antes, el esloveno había desnudado su vulnerabilidad ante el mundo. No era el base estelar de los Lakers, sino un hombre admitiendo que su compromiso se había quebrado bajo el peso de una frontera que mantiene a Gabriela y Olivia lejos de su regazo. La demanda en California y la distancia con Eslovenia eran sombras que amenazaban con nublar su juego, pero Luka decidió que, si no podía abrazar a sus hijas esa noche, abrazaría el aro hasta que este cediera.

Doncic firma una obra de arte

Los Bulls, un equipo que deambula por la temporada como un espectro de su propia historia, fueron los testigos sacrificados. Desde el salto inicial, Doncic operó con la frialdad de quien no tiene nada más que perder. No hubo piedad. Cada triple, nueve en total, era un proyectil dirigido a su propia ansiedad. En los ojos del '77' no se leía el brillo habitual de la picardía, sino una determinación granítica, casi solemne.

Mientras LeBron James se dosificaba con 18 puntos, consciente de que esta era la noche de su heredero, Luka se dedicó a demoler la resistencia de Illinois. Sus números finales son una oda a la omnipotencia deportiva con 51 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias. Primer partido en su carrera con Lakers en los que alcanza el listón de los 5o puntos.

El marcador, un abultado 142-130, fue solo el contexto para una catarsis. Al sonar la bocina, tras 37 minutos de un despliegue físico que incluyó tres robos y un tapón, el esloveno no celebró con la euforia de las grandes noches. Los Lakers sumaron su cuarta victoria consecutiva y consolidaron un récord de 41-25.

Bajo las luces de Los Ángeles, Doncic, hombre que llegó vestido de Brasil jugó con el alma puesta en Liubliana. Mañana volverán los abogados, los comunicados y la nostalgia, pero esta noche, por unos instantes, el basquetbol fue el único idioma que logró acortar la distancia entre un padre y sus hijas.