Frentes políticos / 13 de marzo de 2026

1. Fisura. El tropiezo de la reforma electoral exhibió algo más que aritmética parlamentaria, mostró la incomodidad que crece dentro del propio bloque oficialista. La presidenta Claudia Sheinbaum puso las cartas sobre la mesa frente a diputaciones de Morena que optaron por la ausencia o el desacato, entre ellas Olga Sánchez Cordero, legisladora y ministra en retiro, cuyas sillas vacías pesaron tanto como votos en contra. La mandataria apeló a la convicción y deslizó sospechas sobre la influencia mediática, mientras los aliados chicos midieron el costo de sobrevivir sin pluris ni recursos abundantes. Aviso interno, disciplina o factura.

2. Rebote. Tras el portazo constitucional, Claudia Sheinbaum opta por un plan B que baja la mira de la Carta Magna y apunta al bolsillo de congresos locales y ayuntamientos. La jugada busca recomponer autoridad sin admitir derrota, mientras en Palacio Nacional se reanudan las conversaciones con aliados. Para algunos analistas, la Presidenta salió fortalecida, pues exhibió quién la acompaña y quién calcula, instaló la idea de austeridad electoral en la agenda pública y forzó a la oposición a cargar con el costo simbólico de frenar recortes. La derrota aritmética muta en posicionamiento político. Va bien.

3. De risa. El chapopote que llegó a playas veracruzanas terminó salpicando la conversación política. Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, reconoció el derrame mientras corría a proteger a Pemex y a su director Víctor Rodríguez, y dirigir la lupa hacia una petrolera privada con contratos del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El intento por encapsular la crisis ambiental en clave de herencia busca contener el desgaste en plena temporada turística. Entre brigadas, rastreos y deslindes, la percepción pública se mueve más rápido que las corrientes marinas. El incidente crece. La explicación patina.

4. Golpe doble. El decomiso de más de 270 kilos de fentanilo en Colima sacudió a las redes criminales y reconfiguró la narrativa sobre quién controla la seguridad en la entidad. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, capitalizó el operativo como muestra de coordinación internacional y eficacia federal, mientras la captura de Yair “N”, señalado como operador clave de sintéticos, ofreció una imagen de contundencia. Del otro lado, la gobernadora Indira Vizcaíno enfrenta el desgaste acumulado en un estado que pasó de enclave discreto a corredor disputado. El golpe fue criminal. ¡Y político!

5. Reaparecida. En la coreografía gubernamental del 8M, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, volvió al primer plano sin consignas encendidas, como antaño. Aquella dirigente combativa que disputaba micrófonos desde la trinchera partidista hoy acompaña, puntual y disciplinada, el despliegue territorial de los Centros LIBRE que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Cobertura municipal, bibliotecas y asesoría integral, dicen, pero en clave política revela la integración de cuadros que antes agitaban banderas y ahora administran programas. Pocos creen en su transformación, pero sí cumple.