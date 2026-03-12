El Hijo del Vikingo disfruta su etapa ruda y celebra llegada al videojuego de WWE
El Hijo del Vikingo vive una nueva etapa en AAA al abrazar su lado rudo, inspirado en la trayectoria de su padre. Además, el dos veces Megacampeón celebró su inclusión en el videojuego de WWE y destacó que la alianza entre WWE y AAA abre nuevas oportunidades para la lucha libre mexicana.
Desde su llegada a AAA, El Hijo del Vikingo se convirtió en uno de los luchadores más queridos por la afición gracias a su espectacular estilo aéreo, su carisma y sus impresionantes actuaciones dentro del cuadrilátero. Sin embargo, en los últimos meses el panorama cambió para el luchador poblano, quien decidió dar un giro en su carrera y abrazar el bando rudo.
El dos veces Megacampeón de AAA aseguró que este cambio no le resulta extraño, pues desde niño estuvo familiarizado con ese estilo debido a la trayectoria de su padre, El Vikingo, recordado por su carácter rudo en la lucha libre mexicana.
“Me siento muy feliz porque me agregaron a mí y a otros tres compañeros. Eso es gracias al esfuerzo y a la dedicación que le has puesto a este deporte. Nada llega gratis, todo es trabajo, y el que te incluyan es una recompensa a lo que has hecho en la lucha”, explicó.
Presente internacional para el Hijo del Vikingo
El momento que vive El Hijo del Vikingo también se refleja fuera del ring. El luchador hará historia al formar parte del roster de un videojuego de WWE, junto a otros tres luchadores de AAA, algo que considera resultado del esfuerzo y la constancia dentro del pancracio.
La fusión WWE–AAA abre nuevas oportunidades
En agosto de 2025, la WWE, bajo el conglomerado TKO Group Holdings, adquirió la mayoría accionaria de AAA, una operación que ha comenzado a transformar el panorama de la lucha libre mexicana.
Para el poblano, esta alianza representa una oportunidad histórica para que el talento mexicano tenga mayor exposición a nivel internacional.
“Siempre han tenido grandes luchadores en el roster. La fusión con WWE vino a darle un plus a México y al mundo para que conozcan a los luchadores mexicanos. También para que los luchadores de WWE vengan y conozcan la verdadera lucha libre mexicana. Al final, el que gana es el aficionado”, sentenció.