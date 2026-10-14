Duelo retro y enfermería llena: Seattle Seahawks y Denver Broncos encienden la Semana 6 de la NFL

La Semana 6 de la NFL arranca con un espectáculo visual y deportivo en el Thursday Night Football, donde los Seattle Seahawks visitarán a los Denver Broncos sobre el emparrillado del Empower Field at Mile High. Este partido no solo enfrenta a dos franquicias que marchan con un récord de 3-2, sino que revive los años más intensos de una vieja rivalidad divisional que compartieron en la AFC Oeste entre los años 1977 y 2001.

Para celebrar este reencuentro en horario estelar, ambas franquicias romperán la monotonía de sus uniformes habituales y portarán sus equipaciones clásicas (throwback). La escuadra de Seattle lucirá sus tradicionales cascos plateados con vivos verde y azul rey que rememoran su época inicial, mientras que la organización de Denver vestirá sus jerseys naranja brillante acompañados por el icónico casco adornado con la "D" de la vieja escuela.

¿Qué jugadores se pierden el partido por lesión en los Denver Broncos?

A pesar de la fiesta visual por los uniformes retro, el reporte oficial de lesionados ha inclinado la balanza de las estrategias hacia las ausencias críticas en las secundarias y las unidades defensivas. La peor noticia de la semana se confirmó para el bando de Colorado, perdiendo a su principal baluarte en la cobertura profunda y centerpiece de su esquema:

Pat Surtain II: El esquinero All-Pro y ex Jugador Defensivo del Año quedó descartado oficialmente debido a una persistente lesión en el tobillo que le impedirá frenar el ataque aéreo rival.

Talanoa Hufanga: El defensivo profundo estelar tampoco logró recuperarse a tiempo de sus molestias físicas y se verá obligado a apoyar al equipo desde la línea de banda.

Pat Bryant y Jonah Coleman: El receptor y el corredor completan la lista de bajas ofensivas, limitando las opciones del quarterback Bo Nix para mover las cadenas.

La única nota de alivio para la diezmada secundaria de los Denver Broncos es el regreso del esquinero Riley Moss, quien tras lidiar con problemas en las costillas está previsto para iniciar el juego bajo las órdenes del coordinador defensivo Vance Joseph.

¿Cuáles son las bajas y altas clave de los Seattle Seahawks?

Por el lado de los visitantes, las ausencias también se harán sentir con fuerza, especialmente al momento de querer establecer condiciones en el juego terrestre bajo las difíciles condiciones climáticas y la altura de Denver. El panorama médico de los dirigidos por Mike Macdonald presenta movimientos importantes:

Zach Charbonnet: El corredor principal del equipo fue descartado por una lesión de rodilla y ni siquiera realizó el viaje con la delegación hacia Colorado.

Drake Thomas y Chazz Surratt: Los apoyadores quedaron fuera de la convocatoria debido a problemas en el tobillo y la pantorrilla de manera respectiva.

Sin embargo, el panorama aéreo es sumamente alentador. El receptor estrella Jaxon Smith-Njiba, quien lidera la NFL en yardas por recepción en este arranque de campaña, entrenó a tope tras superar molestias en el tobillo y jugará sin restricciones. Este escenario plantea el duelo clave del partido: la ofensiva comandada por el mariscal de campo Sam Darnold buscará explotar de forma agresiva a una secundaria de Denver parchada por las ausencias. Darnold llega con la consigna de cuidar el ovoide y corregir las intercepciones recientes, buscando un triunfo vital en territorio hostil.