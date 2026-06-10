Alemania cuida el último detalle de su cancha de entrenamiento en EU

La selección de Alemania cuida cada detalle para su participación en el Mundial 2026. Para que la cancha de la sede de entrenamiento esté en perfectas condiciones, llevó a Sebastian Breuning, coordinador de mantenimiento de campos de la Federación Alemana de Futbol (DFB).

Sebastian Breuning ha estado en el cargo desde 2022 y ya se le vio en funciones en el campo de la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, reportó el diario Bild.

La selección de Alemania llevó a Sebastian Breuning, coordinador de mantenimiento de campos de la Federación Alemana de Futbol Reuters

Breuning supervisa el regado y cuidado del césped, junto al personal local tras la sesión del martes, que tuvo un clima caluroso y húmedo.

“Sí, se necesita agua. Ese es el problema con estas temperaturas, tanto para beber como para el campo. Y eso se está solucionando”, declaró el director de la selección alemana, Rudi Voeller.

Señalan en Alemania que las condiciones de la cancha de entrenamiento son muy buenas Reuters

“La gente de aquí está haciendo un esfuerzo increíble. Es fantástico ver toda la ayuda que se está prestando (...) Por supuesto, el campo puede estar más duro y seco. Pero las condiciones son bastante buenas. No tenemos nada de qué quejarnos”, agregó.

LA MEDIDA DE LA FIFA POR LAS ALTAS TEMPERATURAS EN EL MUNDIAL 2026

La FIFA impuso descansos de hidratación de tres minutos en cada tiempo para los 104 partidos del Mundial, después de que las altas temperaturas afectaran el Mundial de Clubes 2025.

LOS PARTIDOS DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Alemania vs. Curazao – Estadio Houston.

- Sábado 20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil – Estadio de Toronto.

- Jueves 25 de junio: Ecuador vs. Alemania – Estadio NY/Nueva Jersey.

Con información de Reuters.