'En Pumas no hay tiempo': Jesús Olalde alza la voz ante la falta de gol de los delanteros felinos

El panorama en Pumas se ha tornado preocupante tras la goleada 4-1 sufrida ante San Diego FC en la ida de la primera ronda de la Concachampions, un resultado que evidenció una de las principales carencias del conjunto universitario: la falta de gol de sus delanteros. De cara a lo que viene en la Liga MX y en el torneo de la Concacaf, el cuadro del Pedregal necesita que sus atacantes despierten cuanto antes.

El problema es claro. Guillermo Martínez, Juninho y Robert Morales, los tres centros delanteros del equipo, no han superado los cuatro goles por torneo en el último año, una cifra insuficiente para una institución que históricamente exige protagonismo y resultados inmediatos.

Ante esta situación, Jesús Olalde, exdelantero de los Pumas y campeón de goleo en el Invierno 99, levantó la voz y fue contundente: en la UNAM no existe margen para procesos largos, mucho menos para delanteros que no respondan con anotaciones.

En Pumas no hay tiempo, aquí se exigen resultados inmediatos. Los delanteros tienen que hablar con goles”, señaló Olalde en entrevista con Excélsior.

Olalde surgió de la cantera de los Pumas y se consolidó como delantero Mexsport

Olalde explicó que Guillermo Martínez apenas regresa de una lesión, mientras que Juninho y Morales están en proceso de adaptación, aunque dejó claro que eso no es excusa en un club como Pumas.

“El ‘Memote’ va saliendo de una lesión y Juninho y Morales van llegando, hay que verlos. Pero en Pumas no hay tiempo para procesos, se buscan resultados a corto plazo”, afirmó.

Los números que preocupan en el ataque universitario

Durante el 2025, el paraguayo Robert Morales marcó seis goles (tres en el Clausura y tres en el Apertura) con Toluca, aunque casi siempre como suplente. En el Clausura 2026 ya suma un gol, además de otro en Concachampions.

Por su parte, Juninho llega procedente del Flamengo, donde fue campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao, pero con participación limitada y apenas cuatro goles en todo el año. Con Pumas ya logró marcar una vez en el Clausura 2026.

En tanto, Guillermo Martínez fue el más productivo, con ocho goles en 2025 (cuatro en el Clausura y cuatro en el Apertura), aunque una lesión sufrida en octubre lo mantuvo fuera de las canchas hasta enero pasado.

Jesús Olalde sabe que no hay tiempo para esperar a que los delanteros de Pumas comiencen a dar resultados Mexsport

La presión para Efraín Juárez

Olalde reconoció que Efraín Juárez y su cuerpo técnico tendrán una tarea complicada para hacer funcionar a la ofensiva auriazul, aunque dijo confiar en el proceso del estratega.

“Es trabajo del cuerpo técnico poner esa máquina al cien por ciento. Confío en que el equipo va a despertar, porque Pumas lo exige por la institución y por la universidad que representa”, apuntó.

El exgoleador también subrayó que ser delantero en Pumas no es sencillo, ya que no basta con talento, sino con constancia y trabajo diario.

“Ser goleador es muy difícil. No es de calidad nada más, es de trabajo, esfuerzo y dedicación permanente”, explicó.

Finalmente, Olalde lamentó que se haya perdido la esencia universitaria al reducir la participación de canteranos, aunque entiende que la presión por resultados inmediatos ha obligado a buscar soluciones fuera.

“No hemos logrado ni resultados ni procesos con cantera. En eso, Pumas tampoco ha avanzado”, concluyó.