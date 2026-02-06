Obed Vargas y el Atlético de Madrid se medirán al Barcelona en semifinales de la Copa del Rey

El camino de Obed Vargas en el futbol español tendrá su primera prueba de fuego. El Atlético de Madrid se enfrentará al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey.

El sorteo colocó al Atlético frente al campeón defensor, un rival que conoce bien estas instancias y que viene de superar al Albacete en los cuartos de final. Para el equipo de Diego Simeone, la serie representa una oportunidad de reafirmarse en el torneo, pero también un escenario que puede acelerar el proceso de integración de Vargas en un contexto de máxima exigencia.

Más allá del historial y los números, Barcelona suma 32 Copas del Rey, por 10 del Atlético, la serie aparece como un punto de inflexión para los rojiblancos, que buscarán competirle al campeón desde la intensidad y el fondo de plantel.

La Real Federación Española de Fútbol confirmó que la ida se disputará el jueves 12 de febrero en el Metropolitano, mientras que la vuelta se jugará el martes 3 de marzo en el Camp Nou, ambos encuentros a las 14:00 horas de México.

En ese escenario, el nombre de Obed Vargas comienza a tomar peso. El mediocampista mexicano llegó procedente del Seattle Sounders y ya tuvo su debut oficial con el Atlético precisamente en la Copa del Rey, cuando ingresó de cambio ante el Betis. Su estreno, discreto pero significativo, lo colocó en la rotación en el momento justo.

La lesión de Pablo Barrios abre una ventana para Vargas

El panorama del mediocampo rojiblanco cambió tras el partido en el Benito Villamarín. Pablo Barrios, titular habitual del Atlético, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho que lo dejará fuera de las canchas durante las próximas semanas.

Barrios se lastimó al inicio del segundo tiempo frente al Betis, tras disputar un balón en el mediocampo. Aunque intentó continuar, abandonó el encuentro apenas 10 minutos después de reiniciadas las acciones. El club confirmó posteriormente la lesión mediante un comunicado oficial y detalló que el jugador iniciará tratamiento de fisioterapia y readaptación, con un regreso sujeto a evolución.

Su ausencia libera minutos en una zona clave, y entre los perfiles que pueden encajar aparece el de Obed Vargas, un mediocampista con recorrido, intensidad y capacidad para sostener ritmo, justo lo que suele demandar Simeone en este tipo de eliminatorias.