Brees, Fitzgerald y Vinatieri alcanzan la inmortalidad al llegar al Salón de la Fama

La Clase de 2026 del Pro Football Hall of Fame queda definida por la llegada de tres figuras generacionales que reescribieron los libros de récords: Drew Brees, Larry Fitzgerald y Adam Vinatieri.

Esta selección representa la consolidación de tres pilares que dominaron la NFL durante las últimas dos décadas desde posiciones radicalmente distintas. Mientras Brees personifica la excelencia técnica en el pase y Fitzgerald la consistencia física en la recepción, Vinatieri se establece como el estándar definitivo para los equipos especiales.

Juntos, encabezan un grupo que ha superado el riguroso proceso de evaluación del Comité de Selección en categorías como Modern Era, Seniors y Contributors, asegurando su lugar entre la élite deportiva tras el anuncio oficial realizado en el marco de los NFL Honors.

Este grupo de exjugadores será oficialmente exaltado en agosto de 2026 en Canton, Ohio, tras una votación que reconoce su impacto directo en la evolución de la liga. El proceso de selección de este año fue particularmente competitivo, reflejando una era de la liga donde el talento ofensivo alcanzó niveles sin precedentes, obligando a los electores a priorizar trayectorias que transformaron el rumbo de sus respectivas franquicias.

Drew Brees terminó su trayectoria en la NFL luego de estar a lo largo de dos décadas, en las que dejó muchas marcas que siguen vigentes. AFP

Las leyendas de la era moderna

En la categoría de jugadores, la selección estuvo marcada por nombres que dominaron sus posiciones durante décadas:

Drew Brees (Quarterback): Elegido en su primer año de elegibilidad, Brees es el alma de la Clase 2026. Tras 20 temporadas con los San Diego Chargers y New Orleans Saints, se retira como el líder histórico en múltiples categorías estadísticas. Su victoria en el Super Bowl XLIV, donde fue nombrado MVP, simbolizó el resurgimiento de una ciudad entera y consolidó su estatus como uno de los pasadores más precisos en la historia de la liga.

Larry Fitzgerald (Receptor): Otro indiscutible de primer año de elegibilidad. Fitzgerald, quien defendió los colores de los Arizona Cardinals durante toda su trayectoria, es el segundo receptor con más yardas (17,492) y recepciones (1,432) en la historia de la NFL, solo detrás del legendario Jerry Rice. Su ética de trabajo y manos seguras lo convirtieron en un referente.

Luke Kuechly (Linebacker): Aunque su carrera fue más breve debido a las lesiones, el impacto de Kuechly con los Carolina Panthers fue devastador. Elegido en su segundo año de elegibilidad, el Jugador Defensivo del Año 2013 destacó por su capacidad de lectura y por liderar la liga en tacleadas en múltiples ocasiones.

Adam Vinatieri (Kicker): Considerado el pateador más decisivo de todos los tiempos, Vinatieri finalmente recibe su saco dorado. Con cuatro anillos de Super Bowl y el récord de más puntos anotados en la historia (2,673), su pierna definió dinastías tanto en New England como en Indianápolis.

El corredor Roger Craig era la última estrella de los San Francisco 49ers campeones en los 80 que no había llegado al Salón de la Fama. AFP

El Reconocimiento Senior: Roger Craig

La clase se completa con la justicia histórica hecha a Roger Craig. El corredor de los San Francisco 49ers fue un pionero en la versatilidad ofensiva, siendo el primer jugador en lograr la marca de 1,000 yardas por tierra y 1,000 por aire en una misma temporada (1985). Su inclusión como finalista Senior cierra un capítulo pendiente para la dinastía de los años 80 bajo Bill Walsh.

Este grupo de inducidos celebra estadísticas, la resiliencia y la excelencia que elevan el juego. Mientras Canton se prepara para recibir a estos gigantes, la NFL asegura que sus historias jamás serán olvidadas.