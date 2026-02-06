OFICIAL: Lichnovsky deja al América y se va a Turquía para liberar plaza de extranjero

El América resolvió uno de los pendientes que aún tenía abiertos en el mercado. La llegada de Raphael Veiga obligó a las Águilas a liberar una plaza de extranjero y el margen de maniobra comenzaba a reducirse. La decisión fue clara: Igor Lichnovsky deja Coapa para continuar su carrera en Turquía.

El defensor chileno cerró su etapa con el equipo azulcrema tras convertirse en una pieza confiable dentro de una de las épocas más exitosas en la historia reciente del club. Más allá de no llegar con etiqueta de figura, Lichnovsky terminó por ganarse un lugar en la rotación y respondió cuando fue requerido.

Durante su paso por el América, Lichnovsky fue parte del tricampeonato de Liga MX, además de levantar un Campeón de Campeones y una Supercopa, títulos que consolidaron su lugar dentro de un plantel que marcó una era en el futbol mexicano. Su salida, aunque necesaria desde lo administrativo, representa el cierre de un ciclo positivo.

El movimiento se confirmó primero desde Europa. El Fatih Karagümrük anunció la incorporación del zaguero mediante un comunicado oficial, en el que detalló un contrato de un año y medio, con opción a uno más. En el mensaje, el club turco destacó la experiencia internacional del futbolista y su recorrido por distintas ligas.

Horas más tarde, el América también hizo oficial la salida del chileno a través de sus redes sociales, cerrando cualquier duda sobre su continuidad y liberando formalmente la plaza de extranjero que necesitaba la directiva para completar sus movimientos en el mercado.

Con 31 años, Lichnovsky vuelve al futbol europeo tras cuatro temporadas en México. No será su primera experiencia en el continente, ya que anteriormente militó en equipos como el Sporting de Gijón, el FC Porto y el Real Valladolid, además de contar con participación con la selección chilena.

El reto, sin embargo, no es menor. El Karagümrük atraviesa un momento complicado y actualmente ocupa el último lugar de la Süper Lig, con una diferencia superior a cinco puntos respecto a su rival más cercano. En ese contexto, el examericanista llega con la misión de aportar orden, experiencia y liderazgo a una defensa urgida de resultados.

Para el América, el movimiento no solo libera espacio en la plantilla, sino que permite avanzar en la planeación deportiva. Para Lichnovsky, representa el inicio de un nuevo capítulo lejos de Coapa, respaldado por un palmarés que ya forma parte de la historia reciente del club.