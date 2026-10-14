José Juan Macías lanza mensaje sobre posible regreso con Pumas tras casi un año fuera por lesión

Ha pasado casi un año desde aquel Pumas vs Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en el que José Juan Macías volvía a sufrir una terrible lesión de rodilla que ponía en duda su futuro como futbolista. Hoy 11 meses de recuperación después, parece que ‘JJ’ Macías cada día está más cerca de volver.

Por medio de sus redes sociales José Juan Macías compartió una foto de su más reciente entrenamiento en cantera con Pumas y se le nota en excelente forma física, pero lo que más llama la atención es el mensaje en la publicación: “Tic Toc”.

Este parece ser un claro mensaje sobre que la fecha para su regreso a las canchas comienza a estar en cuenta regresiva, por lo que muy pronto lo podríamos ver de nueva cuenta defendiendo en escudo del Club Universidad Nacional.

Pumas sí registró a Macías para el Apertura 2026

Pese a que siempre ha sido una incógnita la fecha en la que Macías recibirá el alta médica, en Pumas siempre confiaron en el buen ritmo de su recuperación, es por eso que desde el principio del torneo el delantero mexicano sí aparece registrado con el conjunto auriazul en el portal de la Liga MX.

Gracias a este registro, Macías tendrá la oportunidad de en cualquier momento empezar a tener minutos en categorías menores para tomar ritmo y cuando el cuerpo médico y técnico así lo vean conveniente, volver a tener minutos en Primera División.

Hasta el momento no hay una fecha para su regreso.

José Juan Macías está en la recta final de su rehabilitación @PumasMX

Macías, más de dos años sin jugar por las lesiones

La rotura de ligamento cruzado que sufrió José Juan Macías el pasado 8 de noviembre del 2025 representa la tercera lesión de este tipo para el delantero mexicano. Las primeras dos las sufrió en la rodilla derecha mientras era jugador de Chivas, esta última en la izquierda.

Sumando las molestias musculares que ha sufrido a lo largo de su carrera, José Juan Macías ha pasado más de 931 días fuera por lesiones, lo que se traduce a 2.5 años de su carrera con apenas 27 años de edad.