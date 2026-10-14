Gilberto Mora celebra sus 18 años en el podio junto a Lamine Yamal

Este 14 de octubre, Gilberto Mora celebra su cumpleaños número 18. Como uno de los mejores regalos para la joya mexicana, el juvenil comparte podio nada más y nada menos que con Lamine Yamal entre los mejores futbolistas Sub-20 del planeta.

De acuerdo con un reporte del Observatorio de Futbol CIES, Mora se posiciona como el tercer mejor jugador Sub-20 del mundo gracias al impacto directo que tiene con Xolos de Tijuana a sus apenas 18 años.

El informe detalla que 'Morita' registra un promedio de 1.03 contribuciones directas a gol (sumando anotaciones y asistencias) por cada 90 minutos disputados en el torneo local durante la presente temporada.

Para poner en dimensión la estadística, Lamine Yamal —campeón de Europa con España y firme candidato al Balón de Oro— encabeza la lista con un promedio de 1.46 a sus 19 años, tan solo uno más que el mexicano.

A continuación, la lista con los mejores promedios ofensivos Sub-20 del mundo:

Lamine Yamal (FC Barcelona - ESP): 1.46 Dukan Ahmeti (Istra 1961 - CRO): 1.27 Gilberto Mora (Club Tijuana - MEX): 1.03 Artem Stepanov (FC Utrecht - NED): 1.00 Vasilije Kostov (Crvena Zvezda - SRB): 0.89 Dereck Moncada (FC Lugano - SUI): 0.84 Tadija Cojic (FK IMT - SRB): 0.68 Nik Škafar Žužić (Istra 1961 - CRO): 0.67 Marcus Reed (Aalesunds FK - NOR): 0.64 Justin Ellis (Orlando City - USA): 0.63

Mora, listo para dar el salto a Europa

Al alcanzar la mayoría de edad, Gilberto Mora ya cuenta con luz verde para firmar por cualquier club del Viejo Continente que busque sus servicios. Trascendió el rumor de que un gigante europeo alistaba una oferta formal a Tijuana por el mediocampista, aunque por el momento no hay reportes confirmados.

En caso de concretarse su traspaso al fútbol europeo, Mora concluiría el presente Apertura 2026 con los Xolos y la transferencia se formalizaría de cara al mercado invernal de fichajes.'Morita' continúa en recuperación

'Morita' continúa en recuperación

Durante la pasada Fecha FIFA, Gilberto Mora sufrió una molestia en el tobillo durante el partido amistoso entre México y Colombia, lo que le impidió disputar los tres compromisos restantes del Tri.

Tras romper concentración con la Selección Nacional y reincorporarse a Tijuana, el jugador continúa en proceso de rehabilitación con el cuerpo médico del club. Dado que aún no recibe el alta médica, no tuvo participación el fin de semana pasado y se mantiene en duda si estará disponible para enfrentar este viernes a Puebla en el duelo de la Jornada 12.