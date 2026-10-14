Leones Negros tuvo la oportunidad de regresar a Liga MX y la rechazó, asegura Alberto Castellanos

Nuevo estadio, misma casa y el sueño de ascender a Primera División sigue intacto. El pasado 7 de octubre Leones Negros de la UdeG anunciaron en conjunto con Atlas el proyecto de su nuevo estadio de cara al 2030 y junto con esto surgieron rumores en torno al futuro del equipo de Expansión.

Diversos reportes indicaban que el equipo de la Universidad de Guadalajara tendría asegurada su plaza en Liga MX en cuanto su nuevo estadio estuviese listo. Sin embargo, el presidente de Leones Negros desmintió dicha información.

Leones Negros ha ‘rechazado’ regresar a Liga MX

En entrevista exclusiva para Excélsior e Imagen Deportes, José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros de la UdeG, aseguró que el proyecto del nuevo estadio no está ligado a un ascenso a Primera División.

De igual forma, el directivo del club tapatío reveló que han tenido acercamientos y ofrecimientos de volver a la Liga MX por la vía económica, pero la institución seguirá la disputa ante el TAS para devolver al futbol mexicano el ascenso y descenso por méritos deportivos.

“Hemos tenido la opción, hemos tenido acercamientos y hemos tenido oportunidades con distintos fondos de inversión que se han acercado a Leones Negros para invertir, y realmente esa no ha sido la vía, porque estamos convencidos que esa no es la vía que le beneficia al futbol mexicano… No lo decimos de pose, nosotros estamos peleando la vía que nos corresponde que es el TAS y seguiremos haciéndolo”

“Si Leones Negros estuviera viendo solamente el interés particular, estoy seguro que en este momento ya estaríamos a lo mejor amarrando una situación de irnos a la Liga MX, porque siempre hemos cumplido con todos los requisitos. No es porque vayamos a tener estadio nuevo, el Estadio Jalisco cumple con todo lo que pide la Liga MX”

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, se mantiene en la lucha ante la FMF contra el TAS

¿Pedrada al Atlante?

Actualmente hay cinco equipos de Segunda División que están en lucha conjunta ante la abolición del ascenso (Mineros de Zacatecas, Leones Negros, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia y Cancún FC), pero hace no mucho eran seis.

Apenas unos meses atrás Atlante era uno de los clubes de Liga de Expansión que había recurrido al TAS para regresar el ascenso y descenso a la Liga MX. Sin embargo, este mismo verano los ‘Potros de Hierro’ decidieron dar marcha atrás debido a que adquirieron la plaza del extinto Mazatlán en Primera División.

Ante esta situación, Alberto Castellanos mandó un mensaje claro y contundente, asegurando que los cinco clubes de Expansión que recurrieron al TAS se mantendrán en la lucha hasta el final y no seguirán los pasos del ‘equipo del pueblo’ que los abandonó.

De igual forma pidió al resto de clubes del circuito de plata que sean solidarios ante la situación por el bien del futbol mexicano.

“Yo creo que el árbol ya se sacudió y ya se cayeron todas las manzanas que se tenían que caer. Somos cinco equipos y yo considero dentro de este paquete al equipo de Merida que siempre ha estado con nosotros. Espero que en algún momento los demás equipos que no han estado apoyando esta causa reflexionen”

Resolución del TAS cada vez más cerca

Para finalizar, el presidente de Leones Negros confesó con optimismo que las audiencias de los clubes de Liga de Expansión ante la FMF podrían darse en un par de meses y existe la posibilidad de que el dictamen se de antes de fin de año.

“Estamos muy próximos a que nos den las fechas en el TAS, nosotros esperamos que la audiencia se pueda hacer en noviembre y que antes de que termine el año tengamos una decisión del TAS”

Con esto Leones Negros cierra por completo la posibilidad de subir a Liga MX por otra vía que no sea la deportiva, no importa sí es hoy o en un futuro con nuevo estadio.