Paciencia en Chivas no la hay, menos con los jóvenes, considera Omar Arellano

Fue un jugador reconocido en la época reciente de las Chivas del Guadalajara, por ello, el ex delantero del Rebaño, Omar Arellano, conoce la intimidad del equipo y la poca paciencia que suele tener la institución con los jugadores jóvenes.

“La Pina” habló sobre el momento que vive Chivas, que vivió un buen arranque de torneo, pero suma tres jornadas sin conseguir la victoria.

Yo los veo bien, porque es un equipo que propone, es un equipo que busca tener la pelota, que busca atacar, que busca dar espectáculo, sin embargo hay que entender también que es un equipo joven, que tienen muchos chavos que vienen de cantera que tiene que madurar futbolísticamente, entonces es un tema de paciencia, aunque en Chivas no la hay, sobre todo con los chavos”, mencionó Arellano en entrevista con Fox Sports.

Arellano debutó en 2004 con los Tuzos del Pachuca pero vivió su mejor momento futbolístico con las Chivas del Guadalajara entre 2007 y 2012, que incluso lo hizo llegar a la Selección Mexicana.

“Siento que lo que le ha faltado es sostener el ritmo los 90 minutos y dominar, porque es un equipo con posesión, con buen juego y te hace sufrir. El Guadalajara tendrá un título cada diez años, pero la exigencia en Chivas, independientemente de esos diez años a veces sin títulos o a veces sin conseguir algo importante es altísima. Yo les deseo mucho que se les dé un título pronto”, consideró.