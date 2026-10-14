Milwaukee destroza a Dodgers y pone un pie en la Serie Mundial

Los Milwaukee Brewers continúan con paso firme en la postemporada y se colocaron a una sola victoria de barrer a los Los Angeles Dodgers para asegurar su boleto al Clásico de Otoño.

Tras imponerse en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) disputado en el Dodger Stadium, la novena visitante dejó a su rival al borde de la eliminación.

Luego de caer en los dos primeros compromisos en Milwaukee por marcadores de 2-1 y 7-4, la escuadra angelina regresó a casa con la obligación absoluta de conseguir un triunfo para meterse en la contienda.

Dodgers superado de principio a fin

Sin embargo, el arranque fue desastroso para los locales, ya que en el primer lanzamiento de la tarde Jackson Chourio conectó un cuadrangular solitario para adelantar a los Brewers.

Esa ventaja se mantuvo hasta la parte baja de la sexta entrada, cuando Will Smith respondió con un doblete impulsor de dos carreras ante Abner Uribe para poner al frente a Los Ángeles.

La reacción de Milwaukee fue inmediata y contundente en el séptimo episodio mediante batazos consecutivos: un jonrón de dos carreras de Jake Bauers y otro en solitario de Garrett Mitchell que sentenciaron el juego y provocaron que la afición comenzara a abandonar el estadio.

Milwaukee Brewers shortstop Cooper Pratt REUTERS

¿Barrida en Los Angeles?

El Juego 4 se disputará este jueves a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), donde una victoria le daría a Milwaukee el pase a la Serie Mundial y más de una semana de descanso antes del inicio del Clásico de Otoño el próximo viernes.