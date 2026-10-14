México Sub-17 femenil: calendario, grupos y dónde ver el Mundial

La Selección Mexicana femenil Sub-17 disputará el Mundial de Marruecos con España, Chile y Australia como rivales en la fase de grupos. El equipo nacional comenzará su participación el lunes 19 de octubre y buscará superar el subcampeonato que consiguió en la edición de 2018, cuando perdió la final precisamente ante el conjunto español.

México afrontará su novena participación en la Copa del Mundo de la categoría con el objetivo de avanzar en el torneo. Para conseguirlo, deberá enfrentar tres compromisos durante la primera fase, en la que se medirá con selecciones de distintas confederaciones.

El primer encuentro será contra España, el lunes 19 de octubre, a las 9:00 horas, tiempo del centro de México. Posteriormente, el combinado nacional jugará frente a Chile y cerrará la fase de grupos ante Australia.

Calendario de México en el Mundial Sub-17 femenil

La Selección Mexicana tendrá tres partidos en la fase de grupos. Estos son los horarios y fechas de sus encuentros, de acuerdo con el calendario proporcionado.

España vs. México | Lunes 19 de octubre | 9:00 horas.

Chile vs. México | Jueves 22 de octubre | 12:00 horas.

México vs. Australia | Domingo 25 de octubre | 9:00 horas.

El debut ante España será uno de los encuentros destacados de la primera fase, debido a que el conjunto español fue el rival que venció a México en la final de 2018, cuando las mexicanas obtuvieron el subcampeonato mundial.

Así quedaron los grupos del Mundial Sub-17 femenil

La Copa del Mundo contará con seis grupos, integrados por cuatro selecciones cada uno. México quedó ubicado en el sector F junto con España, Australia y Chile.

Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina.

Grupo B: Corea del Norte, Puerto Rico, Polonia y Nigeria.

Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega y Ghana.

Grupo D: Japón, Zambia, Francia y Venezuela.

Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Kenia y China.

Grupo F: España, México, Australia y Chile.

Dónde ver los partidos de México

Los encuentros de la Selección Mexicana femenil Sub-17 podrán seguirse en México a través de Canal 9, TUDN y ViX. La plataforma de streaming también tendrá disponible el resto de los partidos del Mundial de Marruecos.

Con el calendario definido y sus tres rivales identificados, el equipo nacional iniciará su participación el lunes 19 de octubre frente a España, en una edición en la que buscará superar su mejor resultado histórico: el segundo lugar conseguido en 2018.