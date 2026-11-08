Pumas fue el perjudicado por el arbitraje ante América, aseguró Solari

Luego de empatar 2-2 en el Clásico Capitalino, el director técnico de Pumas, Esteban Solari, contradijo a Guillermo Almada y dijo que el arbitraje no benefició a su equipo. Asimismo, señaló que mientras aún tengan posibilidades matemáticas, sus dirigidos lucharán hasta el final por asegurar su lugar en la Liguilla del Apertura 2026.

Tras el empate entre Pumas y América en CU, el estratega de las Águilas dijo que el arbitraje condicionó el encuentro en contra de su equipo. Además de mencionar que el penalti que se marcó para Pumas no era, fue claro al decir que su equipo fue perjudicado y les impidió vencer a Universidad Nacional.

Ante esto, Solari dijo que tras hacer un análisis más profundo, también hubo decisiones arbitrales en contra de Pumas. Además, fue claro al decir que antes de la pena máxima de América había uno sobre Pedro Vite que no se marcó, por lo que en este encuentro no hubo ningún beneficiado por el arbitraje.

“Es difícil hablar sin analizar el partido. A mí me queda la sensación de que nos condicionaron varias jugadas, milimétrico fuera de juego. Había un penal muy claro sobre Vite antes del de América. No creo que haya condicionado de tal manera. Para nosotros no creo que nos beneficie. Este año no hemos sido un equipo beneficiado”, comentó Esteban.

Tras el empate, Pumas quedó en 10mo lugar de la Tabla General y no dependen de ellos mismos para calificar a Liguilla. Con este panorama, Solari mencionó que mientras tengan posibilidades matemáticas, sus dirigidos no se darán por vencidos en busca de jugar la Fase Final.

“América nos genera muy poco hoy y para nosotros eso es muy bueno. Lamentablemente no pudimos ganar, ese era el objetivo. Lo que nos queda es agradecer a la afición por todo lo que hizo hoy. Pensar en lo que viene. Mientras tengamos chances matemáticas vamos a seguir intentando”, agregó.

Durante este Apertura 2026, los Felinos tienen un récord de una victoria, cinco empates y dos derrotas como locales. Ante esto, Esteban fue claro al decir que es una deuda pendiente que sus jugadores tienen con la afición, además de dejar en claro que eso los ha perjudicado en sus aspiraciones para la Liguilla.