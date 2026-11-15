Donovan Carrillo rompe récord personal y brilla en Skate Americas 2026

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo firmó una de las actuaciones más destacadas de su carrera deportiva al finalizar en la quinta posición del ISU Grand Prix Skate America 2026, celebrado en la Arena Angel of the Winds en Everett, Washington, Estados Unidos.

El atleta originario de Zapopan, Jalisco, logró implantar tres nuevos récords personales a lo largo de la competencia, consolidando su lugar en la élite internacional de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU). En la puntuación total alcanzó los 240.38 puntos, tras registrar 86.49 unidades en el programa corto —que lo ubicaron momentáneamente en el tercer lugar de esa fase— y 153.89 puntos en el programa libre.

Una rutina memorable con sabor a podio parcial

Durante el programa corto, Carrillo cautivó al panel de jueces y al público asistente al compás de temas del cantante belga Stromae ("Ave Cesaria" / "Alors on danse"), mostrando una gran expresión artística, fluidez en su secuencia de pasos y una sólida ejecución que lo catapultó al tercer puesto provisional el primer día de competencias.

Ya en la jornada definitiva del programa libre, a pesar de enfrentar algunos contratiempos técnicos —como una caída al intentar un exigente cuádruple salchow y un leve fallo en el triple axel—, el mexicano supo sobreponerse con temple para cerrar su presentación con solvencia. El esfuerzo fue reconocido por decenas de aficionados mexicanos en las gradas, quienes lo despidieron de pie entre banderas tricolores.

"Se siente como un sueño hecho realidad, la verdad. Muchas emociones. Estoy muy feliz de que, de alguna manera, el trabajo duro por fin esté dando frutos", declaró Carrillo tras su histórica participación.

Así quedó el podio en Everett

La competencia masculina de alto nivel fue liderada por las grandes figuras mundiales del patinaje, con el estadounidense Ilia Malinin llevándose el oro tras acumular 284.31 puntos, seguido del italiano Daniel Grassl en la segunda posición con 274.73 unidades, y del israelí Tamir Kuperman, quien completó el podio al sumar 248.55 puntos.

Por debajo de los medallistas, el estadounidense Jason Brown ocupó el cuarto escalón con 245.73 unidades, apenas por encima de Donovan Carrillo, quien cerró el Top 5 con sus históricas 240.38 unidades. Con este resultado en el circuito Grand Prix, el patinador entrenado en Toronto reafirma el gran momento de su carrera y continúa abriendo brecha para el patinaje artístico mexicano en las máximas justas del orbe.