Almada carga sobre el arbitraje otra vez tras el Pumas 2-2 América

Guillermo Almada, entrenador del América, volvió a cargar contra la labor del arbitraje tras el empate 2-2 con Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario.

Tuvimos la iniciativa el mayor tiempo del partido, tuvimos situaciones, después intentamos reflejarla en posiciones que algunos compañeros venían de una lesión, no queríamos tomar más riesgo de eso, se hizo de ida y vuelta, se resuelve el resultado con una jugada que es claro que no es penalti, la miramos, me cuesta creer que el árbitro, el VAR.

"A mí no me gusta quejarme, pero terminan siendo determinante, una expulsión no reflejada, un penalti, son determinante, sucedió lo que sucedió al final, te condiciona un poco el resultado”.

El arbitraje de anoche estuvo encabezado por César Arturo Ramos y el uruguayo Almada no dejó pasar el polémico penalti para los universitarios, con el que se igualó el marcador; una supuesta falta de Santiago Ramos Mingo sobre Nathan Silva dejó furioso al estratega uruguayo.

A mí me queda claro, con esta presión mediática de que favorecen al América, los árbitros quieren demostrar que no benefician a nada, terminan impartiendo injusticias, desde que estoy yo, nos ha pasado en fallos polémicos que no son, nos terminan afectando el resultado.

"En partidos con tanta paridad, un penalti, una expulsión, para cualquier lugar, es determinante, si jugáramos con Real Madrid o Barcelona es un gol, estamos enfrascados hablando de situaciones que no deberíamos de hablar, sin hablar del partido, un árbitro que pueda impartir, es muy raro lo que sucede en casi todos los partidos”.

Almada también dejó una reflexión por soltar el liderato del Apertura 2026.

“Nada, vuelvo a insistir, lo que nos dejaba satisfecho era ganar, lo buscamos, no lo pudimos hacer, las mismas responsabilidades vamos a tener siendo primero o segundo, nos queda un partido para cerrar el campeonato, lo vamos a tomar con responsabilidad, intentando ganar y cerrando el campeonato y la página de este partido”.

¿Qué mejorar? El charrúa lo tiene claro rumbo al cierre de fase regular ante los Tigres.

“La Liguilla es completamente distinta al campeonato regular, tenemos que aprender situaciones, un equipo que seguimos en construcción, la falta de algunos futbolistas.