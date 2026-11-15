Karim López vive horas de locura: de brillar en la G League a regresar a la NBA

Karim López recorrió alrededor de 27 kilómetros, pero el traslado se sintió como un cambio de mundo. Del Landers Center de Southaven, Mississippi, al FedExForum de Memphis, Tennessee, el sonorense pasó del protagonismo en la G League a pelear por cada segundo en la NBA.

Los dos encuentros comenzaron con 24 horas de diferencia. El viernes, el mexicano consiguió 15 puntos y 15 rebotes con Memphis Hustle ante Oklahoma City Blue; el sábado volvió con los Grizzlies y participó en la victoria de 129-110 sobre Brooklyn Nets.

El alero de 19 años disputó un minuto y 46 segundos, terminó sin puntos y capturó dos rebotes, uno ofensivo y uno defensivo. Su intervención fue breve, pero encontró una manera de contribuir en el tiempo que tuvo disponible.

Karim cambió los más de 30 minutos de actividad con la filial por una oportunidad mucho más pequeña con el primer equipo. El trayecto entre ambas arenas fue corto; la distancia entre sus responsabilidades en una categoría y otra resultó mucho mayor.

Karim López responde con un doble-doble en la G League

López mostró en la liga de desarrollo que puede sostener una participación importante. En sus primeros tres partidos promedió 15 puntos, 10.7 rebotes y cuatro asistencias, con más de media hora en la duela en cada presentación.

El sonorense debutó con 16 unidades, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres bloqueos ante Osceola Magic. En su segundo encuentro aportó 14 puntos, ocho rebotes y siete asistencias para ayudar a vencer 128-115 a Oklahoma City.

Su primer doble-doble llegó el viernes, aunque Hustle perdió 108-103. López disputó 30 minutos y 30 segundos, capturó seis rebotes ofensivos y nueve defensivos, y terminó con 15 puntos.

Esos 15 rebotes superaron sus registros de las dos presentaciones anteriores y elevaron a 32 su total en tres encuentros. También acumuló 45 puntos, con al menos 14 en cada partido, para acompañar su trabajo bajo los tableros con producción ofensiva.

El regreso a Grizzlies le planteó otro desafío. En un conjunto que ganó nueve de sus primeros 13 juegos, el mexicano busca espacio entre compañeros que sostienen un inicio competitivo. La continuidad que encontró con Hustle se transforma en la necesidad de responder de inmediato cuando llega el llamado.

Karim todavía tiene que construir ese lugar. Sus números en la filial ofrecen argumentos para aspirar a más oportunidades; sus dos rebotes ante Brooklyn fueron la aportación que alcanzó a dejar en una noche de participación reducida.

Grizzlies castiga a Brooklyn desde el perímetro

Memphis abrió con nueve triples en sus primeros 11 intentos y llegó al descanso con ventaja de 71-54. Cam Spencer coronó la primera mitad con un lanzamiento de tres puntos sobre la bocina, el decimotercero del equipo antes del intermedio.

Cedric Coward encabezó el triunfo con 23 puntos y 12 rebotes, mientras Taylor Hendricks consiguió una marca personal de 22 unidades. Javon Small añadió 19 puntos y Spencer terminó con 17 y ocho asistencias.

Brooklyn redujo la diferencia a menos de 10 puntos durante el tercer periodo, pero Grizzlies recuperó el control y volvió a despegarse hasta por 24 al inicio del último cuarto.

Memphis tuvo siete jugadores con doble dígito en anotaciones y sumó su tercera victoria en cuatro partidos. En ese equipo ganador, López intenta que cada aparición sea un paso hacia una oportunidad mayor.