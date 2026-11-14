Rafa Márquez rescata la personalidad de Gil Mora en empate ante Jamaica

La Selección Mexicana sufrió una derrota por 3-2 ante Jamaica en Kingston, en el primer capítulo de su serie en la Nations League. Sin embargo, pese al resultado adverso, Rafael Márquez encontró algunos aspectos positivos en el funcionamiento del equipo, entre ellos la reacción que mostraron sus dirigidos y el desempeño de los jóvenes futbolistas.

Al término del encuentro, el auxiliar técnico del combinado nacional destacó la respuesta de sus jugadores después de un primer tiempo complicado, así como la personalidad que mostraron algunos de los elementos más jóvenes. Uno de los nombres que sobresalió fue Gilberto Mora, quien tuvo participación en el ataque mexicano y buscó generar peligro en territorio rival.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana recibió un reconocimiento particular por parte de Márquez, quien valoró su actuación ante los jamaicanos y las condiciones que mostró durante el compromiso.

¿Qué dijo Rafa Márquez sobre Gilberto Mora ante Jamaica?

“Creo que la reacción del equipo es lo que hay que destacar hoy en día y sobre todo pues los los jóvenes”, dijo en conferencia de prensa después del partido. “Gil Mora, creo que fue un gran partido para él, demostrando carácter actitud y personalidad”.

La Selección Mexicana encontró una mejor versión durante el segundo tiempo, periodo en el que consiguió marcar dos anotaciones y estuvo más cerca de la portería contraria. Los ingresos de Alexis Vega, Santiago Sandoval y Tecatito Corona le dieron otras alternativas al ataque tricolor, que consiguió responder después de una primera mitad en la que tuvo dificultades.

Para el estratega mexicano, precisamente esa capacidad de reacción fue uno de los aspectos que deben rescatarse del encuentro, aunque reconoció que el equipo tendrá que corregir distintos detalles de cara al siguiente compromiso.

Quedarnos con lo positivo de la reacción. Los cambios que se hicieron para reaccionar. No fue un buen primer tiempo, pero la reacción del equipo fue la mejor para sacar algo positivo y es con lo que nos quedamos”, agregó.

Rafa Márquez confía en remontar ante Jamaica en Monterrey

Con el marcador global en contra, la Selección Mexicana tendrá que buscar la remontada en el partido de vuelta, que se disputará en Monterrey. Rafael Márquez consideró que jugar en territorio mexicano puede representar un factor importante para conseguir el resultado que necesitan y avanzar en la competencia.

Allá le vamos a intentar dar la vuelta. Estamos a un gol de poder pasar. Y los tragos amargos tratar de digerirlos lo más rápido y ponernos el mono de trabajo para resolver las dudas y problemáticas para tratar de mejorar. Ahora a aprovechar la localía. Monterrey nos puede ayudar con el apoyo y eso espero nos ayude en el siguiente partido”, señaló.

De esta manera, México buscará aprovechar su condición de local para revertir el resultado ante Jamaica, mientras el cuerpo técnico trabaja en corregir las fallas que quedaron expuestas en Kingston.